8 de noviembre de 2026 Inicio
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Brutal triple choque entre un camión, un colectivo y un auto: 13 muertos y 15 heridos

Ocurrió el sábado. El ómnibus impactó de frente contra el transporte de cargas, y el vehículo particular que circulaba detrás no pudo evitar la situación y fue a dar contra el micro.

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El auto impactó contra el camión y el colectivo que ya habían chocado previamente.

El auto impactó contra el camión y el colectivo que ya habían chocado previamente.

Reuters

Un brutal incidente de tránsito dejó este sábado un salgo de 13 personas fallecidas y 15 heridas, luego de que un colectivo chocara contra un camión seguido de un segundo impacto de un auto particular que no pudo esquivar ni frenar a tiempo.

En el primer reporte confirmaron 4 muertos y 88 heridos.
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El hecho ocurrió en la llamada Ruta de la Fruta, en la región costera de Valparaíso, en Chile, en la comuna de Santo Domingo.

La magnitud del impacto requirió un importante despliegue de los equipos de emergencia. Cerca de 50 bomberos acudieron al sector para efectuar complejas maniobras de extracción y liberar a las personas que quedaron atrapadas entre los restos de las estructuras metálicas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, explicó que las labores de rescate se extendieron por aproximadamente una hora debido a la severidad de la colisión.

Paralelamente, la carretera permaneció cortada en ambos sentidos para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y resguardar el sitio del suceso.

La mayoría de las víctimas fatales viajaban en el micro interurbano. Entre los heridos se encuentran dos nenes, uno de 3 años y otro de 11, y al menos uno de los pacientes permanece en grave estado. El conductor del auto particular recibió el alta médica y deberá declarar como testigo en las próximas horas.

La tragedia golpeó especialmente a la comuna de Navidad, de donde provenían varios de los pasajeros fallecidos. El municipio decretó tres días de duelo comunal y suspendió todas las actividades recreativas y deportivas previstas.

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