10 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV visitará Luján: mapa de cortes en los principales accesos

El Santo Padre realizará una misa el miércoles 11 en Plaza Belgrano, frente al Santuario y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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La misa del papa León XIV será el miércoles a las 10

La misa del papa León XIV será el miércoles a las 10,

En el marco de su visita a Argentina, el papa León XIV dará una misa en la Basílica de Luján y a raíz de ello habrá importantes cortes y desvíos en los principales accesos para ingresar a la ciudad de la provincia de Buenos Aires.

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Tal como está estipulado, el Sumo Pontífice se presentará en la localidad bonaerense a las 10 para realizará una Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que contará con el ingreso libre y que se podrá acceder desde la rotonda Ana de Matos en Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján. Las puertas se abrirán desde este martes a las 16.

El Papa hará un recorrido en su papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta la Basílica, pero hasta el martes 10 de noviembre a las 12 del mediodía, el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 se realizará con normalidad. A partir de ese horario, se implementarán cortes y desvíos en los principales accesos, con el objetivo de ordenar la circulación y orientar a quienes lleguen a los estacionamientos habilitados. Desde allí, deberán continuar el trayecto a pie o mediante transporte público para ingresar a las inmediaciones de la Zona 0.

Papa León XIV: cómo será el cronograma de accesos y cortes en el tránsito

  • Martes a las 16: se habilita el acceso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada.

  • Martes desde las 18: inicio del festival y vigilia en la Posta del Encuentro, ubicada en el Parque San Martín.

  • Miércoles entre las 10 y las 12: celebración de la Santa Misa con el papa León XIV.

  • Miércoles 11: desde las 0 , se realizará un corte total del Acceso Oeste en ambos sentidos de circulación, entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján.


Papa León XIV en Luján: accesos, cortes y estacionamientos

Autovía 7 (desde Ruta 6): corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

  • Ruta 6: corte en Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).
  • Autovía 7 (sentido Junín–Luján): corte en Cortínez (estacionamiento).
  • Ruta 192: corte en Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).
  • Vieja Ruta 7: corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).
  • Ruta 34: corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).
  • Ruta 47: corte en Ruta 5. Desde allí, se deberá continuar a pie (estacionamiento).
  • Ruta 5: corte en Jáuregui (estacionamiento). Desde allí, se deberá continuar a pie.

Cómo llegar a Luján: transportes, accesos y opciones de estacionamiento

Para asistir a la misa histórica frente a la Basílica, las autoridades provinciales recomiendan prioritariamente el uso del transporte público, debido a los cortes de tránsito previstos en la zona céntrica. A continuación, se detallan las alternativas para trasladarse en tren, colectivo o vehículo particular.

En tren

  • Línea Sarmiento: se dispondrá de servicios reforzados en el ramal que conecta Buenos Aires con Mercedes. La opción más directa es descender directamente en la estación Luján.
  • Línea San Martín: los trenes que realizan el recorrido Retiro – Doctor Domingo Cabred permiten descender en la estación Open Door. Desde allí, el trayecto hasta el templo se completa a pie (aproximadamente unas 25 a 30 cuadras, lo que demanda unos 30 minutos de caminata).
  • Combinación Auto + Tren: quienes viajen en vehículo particular desde zonas más alejadas pueden optar por dejar el auto en la localidad de Mercedes y realizar el tramo final hasta Luján en el tren Sarmiento.

En colectivo

  • Línea 57: mantendrá sus recorridos habituales desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y diversos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con destino a Luján, adaptando sus paradas según los desvíos programados.

Papa León XIV en Luján: guardias con médico y enfermería desde el martes al miércoles

  • CAPS de Carlos Keen
  • CAPS de Open Door
  • CAPS de El Ombú en Pueblo Nuevo
  • CAPS Olivera
  • Torres: refuerzo de atención en el Hospital Ramón Carrillo de Torres
  • Jáuregui: refuerzo de atención en la Clínica San José Obrero

Ciudad de Luján

  • Guardias con médico y enfermería desde el martes 10 hasta el miércoles 11
  • Policlínico
  • CAPS La Palomita
  • CIC San Fermín
  • Además, 51 puestos sanitarios provinciales distribuido en todo el distrito
  • Hospital Ntra. Sra. De Luján
  • Desde el lunes 9 solo atención por Guardia
  • Desde el jueves 5 no se realizarán cirugías programadas
  • Clínica Güemes: Atención Normal

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