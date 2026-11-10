El papa León XIV visitará Luján: mapa de cortes en los principales accesos El Santo Padre realizará una misa el miércoles 11 en Plaza Belgrano, frente al Santuario y la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Por Agregar C5N en









La misa del papa León XIV será el miércoles a las 10,

En el marco de su visita a Argentina, el papa León XIV dará una misa en la Basílica de Luján y a raíz de ello habrá importantes cortes y desvíos en los principales accesos para ingresar a la ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Tal como está estipulado, el Sumo Pontífice se presentará en la localidad bonaerense a las 10 para realizará una Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que contará con el ingreso libre y que se podrá acceder desde la rotonda Ana de Matos en Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján. Las puertas se abrirán desde este martes a las 16.

El Papa hará un recorrido en su papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta la Basílica, pero hasta el martes 10 de noviembre a las 12 del mediodía, el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 se realizará con normalidad. A partir de ese horario, se implementarán cortes y desvíos en los principales accesos, con el objetivo de ordenar la circulación y orientar a quienes lleguen a los estacionamientos habilitados. Desde allí, deberán continuar el trayecto a pie o mediante transporte público para ingresar a las inmediaciones de la Zona 0.

Papa León XIV: cómo será el cronograma de accesos y cortes en el tránsito Martes a las 16: se habilita el acceso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada.





se habilita el acceso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada. Martes desde las 18: inicio del festival y vigilia en la Posta del Encuentro, ubicada en el Parque San Martín.





inicio del festival y vigilia en la Posta del Encuentro, ubicada en el Parque San Martín. Miércoles entre las 10 y las 12: celebración de la Santa Misa con el papa León XIV.





celebración de la Santa Misa con el papa León XIV. Miércoles 11: desde las 0 , se realizará un corte total del Acceso Oeste en ambos sentidos de circulación, entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

Papa León XIV en Luján: accesos, cortes y estacionamientos Autovía 7 (desde Ruta 6): corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Ruta 6: corte en Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Autovía 7 (sentido Junín–Luján): corte en Cortínez (estacionamiento).

Ruta 192: corte en Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Vieja Ruta 7: corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Ruta 34: corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Ruta 47: corte en Ruta 5. Desde allí, se deberá continuar a pie (estacionamiento).

Ruta 5: corte en Jáuregui (estacionamiento). Desde allí, se deberá continuar a pie. Cómo llegar a Luján: transportes, accesos y opciones de estacionamiento Para asistir a la misa histórica frente a la Basílica, las autoridades provinciales recomiendan prioritariamente el uso del transporte público, debido a los cortes de tránsito previstos en la zona céntrica. A continuación, se detallan las alternativas para trasladarse en tren, colectivo o vehículo particular.

En tren Línea Sarmiento: se dispondrá de servicios reforzados en el ramal que conecta Buenos Aires con Mercedes. La opción más directa es descender directamente en la estación Luján.

Línea San Martín: los trenes que realizan el recorrido Retiro – Doctor Domingo Cabred permiten descender en la estación Open Door. Desde allí, el trayecto hasta el templo se completa a pie (aproximadamente unas 25 a 30 cuadras, lo que demanda unos 30 minutos de caminata).

Combinación Auto + Tren: quienes viajen en vehículo particular desde zonas más alejadas pueden optar por dejar el auto en la localidad de Mercedes y realizar el tramo final hasta Luján en el tren Sarmiento. En colectivo Línea 57: mantendrá sus recorridos habituales desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y diversos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con destino a Luján, adaptando sus paradas según los desvíos programados. Papa León XIV en Luján: guardias con médico y enfermería desde el martes al miércoles CAPS de Carlos Keen

CAPS de Open Door

CAPS de El Ombú en Pueblo Nuevo

CAPS Olivera

Torres: refuerzo de atención en el Hospital Ramón Carrillo de Torres

Jáuregui: refuerzo de atención en la Clínica San José Obrero Ciudad de Luján Guardias con médico y enfermería desde el martes 10 hasta el miércoles 11

Policlínico

CAPS La Palomita

CIC San Fermín

Además, 51 puestos sanitarios provinciales distribuido en todo el distrito

Hospital Ntra. Sra. De Luján

Desde el lunes 9 solo atención por Guardia

Desde el jueves 5 no se realizarán cirugías programadas

Clínica Güemes: Atención Normal