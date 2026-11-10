El papa León XIV visitará Luján: mapa de cortes en los principales accesos

En el marco de su visita a Argentina, el papa León XIV dará una misa en la Basílica de Luján y a raíz de ello habrá importantes cortes y desvíos en los principales accesos para ingresar a la ciudad de la provincia de Buenos Aires.
El Santo Padre realizará una misa el miércoles 11 en Plaza Belgrano, frente al Santuario y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
En el marco de su visita a Argentina, el papa León XIV dará una misa en la Basílica de Luján y a raíz de ello habrá importantes cortes y desvíos en los principales accesos para ingresar a la ciudad de la provincia de Buenos Aires.
Tal como está estipulado, el Sumo Pontífice se presentará en la localidad bonaerense a las 10 para realizará una Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que contará con el ingreso libre y que se podrá acceder desde la rotonda Ana de Matos en Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján. Las puertas se abrirán desde este martes a las 16.
El Papa hará un recorrido en su papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta la Basílica, pero hasta el martes 10 de noviembre a las 12 del mediodía, el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 se realizará con normalidad. A partir de ese horario, se implementarán cortes y desvíos en los principales accesos, con el objetivo de ordenar la circulación y orientar a quienes lleguen a los estacionamientos habilitados. Desde allí, deberán continuar el trayecto a pie o mediante transporte público para ingresar a las inmediaciones de la Zona 0.
Autovía 7 (desde Ruta 6): corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).
Para asistir a la misa histórica frente a la Basílica, las autoridades provinciales recomiendan prioritariamente el uso del transporte público, debido a los cortes de tránsito previstos en la zona céntrica. A continuación, se detallan las alternativas para trasladarse en tren, colectivo o vehículo particular.
Ciudad de Luján