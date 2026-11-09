9 de noviembre de 2026 Inicio
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Cómo son los accesos para ingresar a la misa del papa León XIV en el Monumento de Los Españoles

Luego de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el Sumo Pontífice se dirigirá a Palermo para saludar a los fieles y luego dará la celebración desde el escenario.

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¿Cómo serán los accesos a la misa?

¿Cómo serán los accesos a la misa?

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El papa León XIV se encuentra en Buenos Aires y tiene prevista una agenda cargada que comienza este lunes 9 de noviembre y la gente estará presente en todos lados. Luego de su visita al Cottolengo Don Orione, dará una misa frente al Monumento de los Españoles, el cual tendrá determinados accesos.

El papa León XIV destacó la existencia del Cottolengo Don Orione.
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En el cronograma, está previsto que desde las 10 el Papa salude desde el papamóvil que irá desde el túnel de la avenida del Libertador y Olleros hasta el Monumentos de los Españoles. Luego, a las 11:30, comenzará la Santa Misa en el escenario ubicado en la Avenida del Libertador y Sarmiento.

La misa puede seguirse desde el lugar y el público se ubicará en un corredor de 2,3km de extensión. Habrá pantallas y sonido para que llegue a todas partes. A las 13 se estima el final de la celebración y el comienzo de la desconcentración.

Habrá 30 pantallas y 30 carpas eucarísticas de uso de la iglesia y, para la gente habrá 70 puestos de hidratación, información, baños, atención médica, espacios gastronómicos, entre otras cosas.

Cómo serán los accesos para la Santa Misa del papa León

  • Bullrich y Santa Fe
  • Olleros y Luis María Campos
  • Teodoro García y Luis María Campos
  • Virrey Vértiz y José Hernández (se cierra a las 9:30)
  • Olleros y Valentín Alsina
  • Dorrego y Figueroa Alcorta

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