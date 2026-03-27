27 de marzo de 2026 Inicio
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Salvaje ataque a una empleada en Quilmes: la agarraron de los pelos y le rompieron el celular

La agresora fue una paciente del área de salud mental del Hospital de Maternidad Eduardo Oller de Francisco Solano. Según trascendió, le habrían negado una visita, lo que le provocó la pérdida de control.

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La empleada fue agredida en su espacio de trabajo.

La empleada fue agredida en su espacio de trabajo.

Una violenta agresión se registró en un centro de salud del conurbano bonaerense, donde una joven de 20 años atacó a una empleada administrativa en un episodio que quedó filmado por las cámaras de seguridad.

El efectivo policial fue trasladado al Hospital Interzonal Evita de Lanús donde murió por las heridas.
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El hecho ocurrió el martes en el Hospital de Maternidad Eduardo Oller, ubicado en la localidad de San Francisco Solano. Según trascendió, la agresora era paciente del área de salud mental y protagonizó un violento episodio tras sufrir un desborde emocional.

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De acuerdo a lo publicado en medios locales, la joven reaccionó de manera agresiva luego de que le negaran una visita fuera del horario permitido.

Las imágenes de seguridad muestran cómo la mujer ingresó al sector de recepción, donde se encontraba la trabajadora de guardia, y sin mediar palabra la tomó del cabello. La situación escaló rápidamente: comenzó a golpearla reiteradas veces en el rostro mientras la víctima pedía ayuda a los gritos.

Testigos que se encontraban en el lugar advirtieron la escena y lograron intervenir para separarlas y contener a la agresora, evitando que el ataque continuara.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Mientras la empleada era asistida por personal médico tras la golpiza, la joven tomó su teléfono celular y lo arrojó contra el piso en dos oportunidades, lo que provocó la rotura del dispositivo.

Minutos después, un móvil policial llegó al hospital y trasladó a ambas mujeres, por separado, a la comisaría cuarta de la zona. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de Quilmes, donde fue caratulada como “lesiones y daños”, a la vez que se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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