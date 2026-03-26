Crimen en Lanús: mataron a un policía federal para robarle la moto El oficial de la PFA, identificado como Matías Nahuel Cevallos, estaba acompañado por su pareja cuando fue abordado por cuatro delincuentes que lo hirieron de muerte. Por + Seguir en







El efectivo policial fue trasladado al Hospital Interzonal Evita de Lanús donde murió por las heridas.

Un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), de 34 años, fue asesinado a balazos este jueves en el partido de Lanús, cuando cuatro motochorros armados lo asaltaron y le dispararon para robarle la moto.

El hecho ocurrió esta jueves por la tarde sobre la avenida Remedios de Escalada, entre la calle Gobernador Udaondo e Hipólito Yrigoyen, frente al supermercado VEA, en el límite de las localidades de Lanús Oeste y Gerli. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Matías Nahuel Cevallos, quien se encontraba junto a su pareja cuando fue abordado por los delincuentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2037241617095000542&partner=&hide_thread=false Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo.



Fue atacado a tiros por delincuentes en moto.



Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento.



Los responsables van a ser identificados y puestos a… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 26, 2026 El policía recibió heridas de arma de fuego en el pecho y en la pierna derecha. Inmediatamente fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús, pero los médicos no lograron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

"Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo. Fue atacado a tiros por delincuentes en moto. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento. Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia", expresó la ministra de Justicia, Alejandra Monteoliva.

Tras el crimen, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Lanús y se dio aviso a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús.