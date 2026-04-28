Colegiales: detuvieron a la pareja del hombre hallado muerto con un balazo en un departamento Se trata de una mujer trans que está acusada de haber asesinado al dueño del inmueble, que tenía 76 años. Fue arrestada en un departamento de la Avenida Scalabrini Ortiz, al que se había mudado el día anterior al hallazgo del cuerpo. Por + Seguir en







La pareja del hombre fue detenida por la Policía de la Ciudad. Redes sociales

El personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer trans como principal sospechosa del homicidio de su concubino, Pedro Federico Arhancet, cuyo cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Colegiales después de que Bomberos de la Ciudad apagaran un incendio en el inmueble.

La mujer, quien tiene 36 años, fue arrestada en un departamento de la Avenida Scalabrini Ortiz al 1100, al que se había mudado el día anterior al hallazgo del cuerpo. En tanto, el juez Martín Piluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9 la indagó como presunta autora del homicidio del hombre, quien tenía 76 años y era jubilado.

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El hecho se había registrado en el octavo piso de un edificio situado en la calle Moldes al 1100, entre Zavala y Virrey Loreto, donde el personal de Bomberos de la Ciudad mitigó las llamas en un departamento y encontró muerto al dueño del inmueble, con un disparo en la sien y un arma de fuego al lado.