Ford fabricará la Ranger Tremor en Argentina La marca americana confirmó la fabricación local de la variante aventurera de Ranger, que ampliará la oferta nacional y se destinará al mercado interno y la exportación.







Ford anunció durante el Salón del Automóvil de Detroit que la pick-up Ford Ranger Tremor comenzará a fabricarse en la planta de Pacheco hacia finales de 2026, con su comercialización proyectada para principios de 2027 en Argentina y otros mercados de Sudamérica. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para ampliar y diversificar la gama de la Ranger producida localmente, con foco en crecimiento de volumen y capacidades de exportación.

La Ranger Tremor es una variante con orientación off-road técnica, ubicada un escalón por debajo de la versión extrema Raptor, pero con mejoras significativas respecto a las Ranger convencionales. Cuenta con mayor despeje al suelo, suspensión específica, neumáticos todoterreno y ángulos de ataque y salida optimizados, además de detalles estéticos distintivos que subrayan su vocación aventurera sin perder el confort urbano. Su motor será un naftero 2.3 GTDi EcoBoost, desarrollado por ingeniería regional para los mercados sudamericanos, probablemente con unos 300 caballos de fuerza acoplados a una caja automática de 10 marchas y tracción 4×4 con reductora y bloqueo de diferencial.

Ford-Ranger Tremor_ “A fines de 2024 presentamos el concepto Tremor en Argentina con la llegada de la nueva generación de F-150. En 2025 ampliamos la familia con la introducción de Maverick Tremor, ambas excelentemente recibidas en el mercado local”, dice Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica. “Creemos que Tremor tendrá el mismo éxito en Ranger, con atributos inéditos que amplían aún más su deportividad y conocida capacidad off-road”.