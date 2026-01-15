La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una serie de productos cosméticos y la venta de un medicamento debido a varias irregularidades detectadas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó varias irregularidades en los establecimientos a cargo de su elaboración, lo que puede representar un riesgo.
La medida se implementó a través de las disposiciones 16 y 18/2026 del organismo, publicadas este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.
A través de varias denuncias, ANMAT observó que una lista de productos que se vendían a través de plataformas digitales no contaban con inscripción sanitaria.
Se trata de geles neutros y cremas base neutras de las marcas Quifam, Vepo, Ecotidy, Activa Lab y Nameco.
El organismo advierte que constituyen "productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".
Ante esto, se prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional.
El organismo repasa que el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) encontró varias anomalías en la elaboración del medicamento Danferane I.V. / Trimetoprima 80 mg + Sulfametoxazol 400 mg, de la firma Laboratorio P.L. Rivero y CIA S.A.
En las inspecciones se encontró ausencia de personal calificado, carencia de un sistema robusto de gestión de calidad, importantes deficiencias en instalaciones y equipos sin mantenimiento ni calibración adecuada. Se detectó también una incorrecta segregación y rotulación de materiales y productos, incumplimientos en los sectores de producción y control de calidad, y actividades tercerizadas desarrolladas sin la autorización ni documentación sanitaria exigida.
Esto, además de ir en contra de la normativa, impide garantizar su seguridad y eficacia. Por ello, la ANMAT resolvió la prohibición total del medicamento en todas sus presentaciones y lotes, y ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de instruir sumarios a la empresa y a quienes ejercían la dirección técnica.