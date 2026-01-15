La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó varias irregularidades en los establecimientos a cargo de su elaboración, lo que puede representar un riesgo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una serie de productos cosméticos y la venta de un medicamento debido a varias irregularidades detectadas.

La medida se implementó a través de las disposiciones 16 y 18/2026 del organismo, publicadas este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

A través de varias denuncias, ANMAT observó que una lista de productos que se vendían a través de plataformas digitales no contaban con inscripción sanitaria .

Se trata de geles neutros y cremas base neutras de las marcas Quifam, Vepo, Ecotidy, Activa Lab y Nameco .

El organismo advierte que constituyen " productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT , para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

Ante esto, se prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional.

ANMAT prohibió la venta de un medicamento por irregularidades

El organismo repasa que el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) encontró varias anomalías en la elaboración del medicamento Danferane I.V. / Trimetoprima 80 mg + Sulfametoxazol 400 mg, de la firma Laboratorio P.L. Rivero y CIA S.A.

En las inspecciones se encontró ausencia de personal calificado, carencia de un sistema robusto de gestión de calidad, importantes deficiencias en instalaciones y equipos sin mantenimiento ni calibración adecuada. Se detectó también una incorrecta segregación y rotulación de materiales y productos, incumplimientos en los sectores de producción y control de calidad, y actividades tercerizadas desarrolladas sin la autorización ni documentación sanitaria exigida.

Esto, además de ir en contra de la normativa, impide garantizar su seguridad y eficacia. Por ello, la ANMAT resolvió la prohibición total del medicamento en todas sus presentaciones y lotes, y ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de instruir sumarios a la empresa y a quienes ejercían la dirección técnica.