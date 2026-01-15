Retiro: gran recambio turístico con el arranque de la segunda quincena de enero Miles de argentinos y extranjeros viajan hacia distintos destinos del país para poder tomarse unos días de descanso. Por + Seguir en







Comenzó el recambio turístico en la Costa bonaerense.

Con el cambio de quincena y un fin de semana por delante, miles de viajeros comenzaron a movilizarse hacia distintos destinos de Argentina. En estaciones, terminales y rutas, el movimiento ya se hace notar: grupos de amigos, familias y jubilados aprovechan estos días para iniciar o continuar sus vacaciones de verano.

“Ya estamos ahí en el cambio de quincena, y además muy cerquita del fin de semana, así que hay mucha gente que está emprendiendo, empezando sus vacaciones”, explicó la periodista Paula Avellaneda, desde la estación de ómnibus de Retiro.

La Costa Atlántica, el lugar más elegido



Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/giRYRNrjfK — C5N (@C5N) January 15, 2026 Entre quienes viajan, los grupos de jóvenes son mayoría. Un grupo que parte hacia Chascomús reconoce que se va "solo el fin de semana", aunque la cantidad de bolsos hace pensar en una estadía más larga. El plan es "descansar, ver si vamos al lago o al centro", dependiendo del clima.

Entre los testimonios, destacó una mujer que eligió como destino viajar a Tres Arroyos, donde la esperan familiares y unos días de descanso en las playas de Claromecó. "Me voy 15 días", contó.

Tres amigas viajan hacia una casa cerca de Ostende, donde se sumarán hijos de amigos y otros conocidos: serán alrededor de nueve personas. "El plan es una mezcla: playa y boliche", comentaron.

Recambio turístico en la primera quincena: restringen la circulación de camiones Autovías Autovía 2 Rutas provinciales Ruta Provincial 11

Ruta Provincial 36

Ruta Provincial 56

Ruta Provincial 63

Ruta Provincial 74 Autopistas Autopista Buenos Aires–La Plata Días y horarios de restricción por sentido de circulación Sentido hacia la Costa Atlántica Jueves 15 de enero: de 14:00 a 23:59

Viernes 16 de enero: de 06:00 a 14:00 Sentido hacia CABA Jueves 15 de enero: de 14:00 a 23:59