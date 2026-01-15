15 de enero de 2026 Inicio
Flybondi bajo el radar del Gobierno: por la cancelación de vuelos, le inician un sumario y podría sufrir sanciones

La ANAC labró actas de infracción y de comprobarse la responsabilidad pueden derivar en una multa económica o hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios. Dónde pueden reclamar los usuarios.

La aerolínea podría sufrir sanciones.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, informó que “ha labrado actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo”.

En un comunicado informó que se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales.

Los usuarios tienen la posibilidad de presentar reclamos de manera gratuita a través de la página web de ANAC ante la vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios.

Según informaron desde ANAC, “estas actas dan inicio a un sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales”.

“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020", se informó oficialmente.

"El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”, concluyó.

