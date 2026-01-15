15 de enero de 2026 Inicio
Chubut: el incendio está contenido en un 100%, pero continúa el riesgo de que se reaviven los focos

La precipitación de las últimas horas ayudó al intenso trabajo de los brigadistas para contener el fuego en Puerto Patriada, que hasta el momento ya arrasó con más de 12 mil hectáreas.

Por
Para este jueves se esperan bajas temperaturas.

Para este jueves se esperan bajas temperaturas.

La situación en Chubut continúa en estado de alerta, aunque las lluvias de las últimas horas llevaron alivio en la zona más afectadas, sin embargo, sigue el riesgo de que se reaviven los focos de incendios.

Debido al avance de las llamas, potenciado por altas temperaturas, vientos intensos y la falta de lluvias, obligó en las últimas horas a tomar medidas de emergencia, entre ellas el corte total de un tramo de la ruta nacional 40. De igual modo, sobre el final del día miércoles llegó un gran alivio en la zona por las precipitaciones.

Las lluvias llegaron justo ya que ayer ya se había desmadrado el incendio en el Lago Epuyén, incluso habían evacuado el Parque El Bonito y el viento que llegó a soplar a más 70 kilómetros por hora traía el fuego hacia el sector donde nos encontrábamos los periodistas”, relató el periodista Bernardo Magnano en Mañanas Argentinas por C5N.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura mínima de este jueves rondará los 15 grados y en el lugar no se espera mayor complejidad ya que las ráfagas apenas son de 40 kilómetros por hora. Para el día de hoy se espera que la situación sea calma, no así en los próximos días ya que las temperaturas van a empezar a aumentar.

El incendio en Puerto Patriada, en el noroeste de la provincia de Chubut “está contenido en un 100 por ciento”, afirmó el gobernador Ignacio Torres este jueves 15 en medio de la catástrofe causada por las llamas que se iniciaron diez días atrás en la Comarca Andina, aunque las lluvias moderadas que se iniciaron esta tarde trajeron algo de alivio.

Luego de que se declarase el Estado de Catástrofe en Epuyén, en el Parque Nacional Los Alerces persisten focos de “comportamiento extremo” en el Arroyo Braese, aunque las lluvias colaboraron para apaciguar las llamas.

Ignacio Torres destacó el trabajo en conjunto con el Gobierno

Al referirse al combate de los incendios, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó que el despliegue contó con un respaldo del Gobierno nacional “como pocas veces se vio”.

“Hay un acompañamiento de la Nación como pocas veces se vio, un trabajo conjunto y de infraestructura. Tener tantos aviones hidrantes y helicópteros trabajando en simultáneo, la verdad es que hace mucho que no se ve, y es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria”, destacó.

Por otra parte, señaló que durante el operativo “no se distingue entre Nación y provincia”, incluso cuando las tareas se desarrollan dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces. “Se trabajó bien y el ministro del Interior (por Diego Santilli) se puso a disposición desde el minuto uno”, remarcó.

