Salta: Los Nocheros fueron homenajeados por su trayectoria y el aporte a la cultura popular La banda musical fue reconocida durante un multitudinario show en el escenario Elegí Argentina. La ministra de Turismo y Deportes provincial, Manuela Arancibia, destacó la labor del grupo como embajadora de las tradiciones y el folklore. Por Agregar C5N en









Los Nocheros fueron distinguidos en Salta. Gobierno de Salta

La provincia de Salta homenajeó a Los Nocheros por su gran legado a la cultura popular y su reconocida trayectoria, en el marco de la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo. El reconocimiento ocurrió durante un multitudinario show que brindó el grupo musical en el escenario Elegí Argentina.

La ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, destacó la labor de la banda como embajadores de las tradiciones, el folklore y el sentir salteño, pilares fundamentales que posicionan a la provincia como uno de los focos de atracción más elegidos a nivel nacional e internacional.

El reconocimiento se produjo durante un fin de semana de masiva asistencia, donde el espacio institucional salteño (puesto 1.220) fue visitado por miles de personas. El atractivo del stand abarcó desde degustaciones en la Posta del Alfajor Salteño y catas guiadas de la Ruta del Vino de Altura enfocadas en la producción cafayateña, hasta presentaciones musicales de Canto 4 en los escenarios Norte y FIT Outdoor.

Los Nocheros fueron distinguidos en Salta. Gobierno de Salta En tanto, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, oficializó en el evento que la clásica Serenata a Cafayate 2027 se llevará a cabo durante los días 25, 26 y 27 de febrero. Además, la provincia se quedó con la distinción principal de los Premios FED, el certamen organizado por Ciudadanos Viajeros con la consultora MS & Asociados, al consagrarse como el Destino Turístico del Año.

Por otro lado, la premiación también consolidó distintas iniciativas locales que potencian la oferta salteña, ya que la localidad de Coronel Moldes fue galardonada por su capacidad de preservar su bagaje cultural. dentro del segmento Destino Destacado,

En este marco, Mariano García Cainzo, reconocido por la creación del Hotel Del Vino Boutique, fue distinguido debido a que se trata del primer hospedaje salteño temático dedicado al mundo vitivinícola y una propuesta que jerarquiza el enoturismo zonal.