IR A
IR A

Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas

La artista cierra el tour de "No vayas a atender cuando el demonio llama" con localidades agotadas en el Estadio Monumental. La emotiva reacción en los ensayos, el operativo de transporte y la expectativa por la posible presencia de Tini Stoessel.

Esa muchachita que llena estadios

"Esa muchachita que llena estadios", la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito.

Instagram/lali

Lali Espósito se presenta este sábado a la noche en el Estadio Monumental para coronar la gira de presentación de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Tras llenar el estadio Vélez y concretar dos convocantes fechas en el Monumental en junio pasado, la referente del pop argentino vuelve a colmar la cancha de River Plate con entradas totalmente agotadas para lo que definió como "la última fiesta del pop".

La Línea D de subte extenderá su funcionamiento por el recital de Lali en River. 
Te puede interesar:

La línea D de subte tendrá servicio extendido por el recital de Lali: hasta qué hora funcionará

La confirmación de la venta total de las localidades se vivió con profunda emoción durante los ensayos previos, cuando Lautaro Espósito, director artístico y primo de la cantante, sorprendió al equipo de músicos y bailarines con la noticia del sold out. La reacción de la intérprete de Disciplina no tardó en conmover a sus seguidores: al enterarse entre lágrimas, agradeció el esfuerzo colectivo y remarcó el valor de mantener la resiliencia y la dignidad artística en tiempos complejos.

El espectáculo genera una enorme expectativa en cuanto a las sorpresas sobre el escenario, recordando que en sus presentaciones de junio pasaron por el show figuras de la talla de Kylie Minogue, Duki, Dillom y Miranda!. En las últimas horas cobraron mucha fuerza los rumores sobre una posible aparición de Tini Stoessel, alimentados por trascendidos y por las redes sociales de ambas artistas luego de que Tini concluyera sus presentaciones en Ecuador.

A horas de subir al escenario, la cantante compartió en sus redes sociales postales de la previa con el mensaje "Nos vemos en un rato". Días antes, la artista ya había encendido el clima al advertir a sus fanáticos sobre la importancia de esta fecha histórica, asegurando una convocatoria multitudinaria con público llegado desde diversos puntos del país.

La línea D extiende su horario para el show de Lali en River

Para acompañar la desconcentración de los miles de espectadores tras el concierto programado para las 21, se dispuso un operativo logístico de transporte especial. En particular, la Línea D de subte extenderá su servicio hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, habilitando la estación Congreso de Tucumán como único punto de ingreso y permitiendo descensos en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La artista recibirá una reconocida figura urbana.

Se filtró la mega estrella que podría ser invitada al show de Lali Espósito

La cantante tiene chances de ser la protagonista de una famosa película.

Expectativa: Lali Espósito podría protagonizar una película muy esperada

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

La cantante argentina en su llegada al Festival de Cine de San Sebastián.

Lali Espósito apuntó contra el Gobierno desde San Sebastián: "El cine argentino ha sido muy atacado"

El look no se queda sólo en la moda sino que es un apoyo concreto para los héroes del Atlántico Sur.

Gesto solidario: Ona Sáez donará lo recaudado con la remera de Malvinas que usó Lali Espósito

en plena interna, bullrich le envio un ironico mensaje a milei con un tema de lali esposito

En plena interna, Bullrich le envió un irónico mensaje a Milei con un tema de Lali Espósito

últimas noticias

La marca de la manzana aún tiene varios lanzamientos pendientes en este 2026.

Filtración masiva en Apple: se revelaron los detalles del nuevo iPad mini, Apple TV 4K y HomePod mini 2

Hace 28 minutos
Luck Ra y una respuesta inesperada.

Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

Hace 35 minutos
Esa muchachita que llena estadios, la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito.

Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas

Hace 1 hora
Caro Trippar y un momento emocionante.

Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

Hace 1 hora
Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada.

Emergencia en Casa Rosada: trasladaron en helicóptero a una oficial que se descompensó

Hace 2 horas