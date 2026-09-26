Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas La artista cierra el tour de "No vayas a atender cuando el demonio llama" con localidades agotadas en el Estadio Monumental. La emotiva reacción en los ensayos, el operativo de transporte y la expectativa por la posible presencia de Tini Stoessel. Agregar C5N en









"Esa muchachita que llena estadios", la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito. Instagram/lali

Lali Espósito se presenta este sábado a la noche en el Estadio Monumental para coronar la gira de presentación de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Tras llenar el estadio Vélez y concretar dos convocantes fechas en el Monumental en junio pasado, la referente del pop argentino vuelve a colmar la cancha de River Plate con entradas totalmente agotadas para lo que definió como "la última fiesta del pop".

Instagram/lali La confirmación de la venta total de las localidades se vivió con profunda emoción durante los ensayos previos, cuando Lautaro Espósito, director artístico y primo de la cantante, sorprendió al equipo de músicos y bailarines con la noticia del sold out. La reacción de la intérprete de Disciplina no tardó en conmover a sus seguidores: al enterarse entre lágrimas, agradeció el esfuerzo colectivo y remarcó el valor de mantener la resiliencia y la dignidad artística en tiempos complejos.

Instagram/lali El espectáculo genera una enorme expectativa en cuanto a las sorpresas sobre el escenario, recordando que en sus presentaciones de junio pasaron por el show figuras de la talla de Kylie Minogue, Duki, Dillom y Miranda!. En las últimas horas cobraron mucha fuerza los rumores sobre una posible aparición de Tini Stoessel, alimentados por trascendidos y por las redes sociales de ambas artistas luego de que Tini concluyera sus presentaciones en Ecuador.

A horas de subir al escenario, la cantante compartió en sus redes sociales postales de la previa con el mensaje "Nos vemos en un rato". Días antes, la artista ya había encendido el clima al advertir a sus fanáticos sobre la importancia de esta fecha histórica, asegurando una convocatoria multitudinaria con público llegado desde diversos puntos del país.

Instagram/lali La línea D extiende su horario para el show de Lali en River Para acompañar la desconcentración de los miles de espectadores tras el concierto programado para las 21, se dispuso un operativo logístico de transporte especial. En particular, la Línea D de subte extenderá su servicio hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, habilitando la estación Congreso de Tucumán como único punto de ingreso y permitiendo descensos en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.