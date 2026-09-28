La leyenda de la televisión argentina que tendrá su propia biopic: todo lo que se sabe

Un acuerdo firmado en estricto secreto promete sacar a la luz los amores y misterios ocultos del máximo creador del entretenimiento.

Una de estas tres legendarias figuras de la televisión tendrá su homenaje.

Tras el éxito de otras producciones nacionales, Gustavo Sofovich confirmó que la vida de su padre Gerardo Sofovich llegará a la pantalla. El proyecto ya no es una simple idea a futuro, sino una realidad concreta y en pleno desarrollo.

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En un mano a mano con Luis Ventura , el productor y único heredero fue contundente sobre los avances y los contratos de la ficción. "Ya la tengo firmada, la firmé hace meses" , reveló en la reciente entrevista, garantizando el acuerdo con la productora.

Sobre el tono y el contenido que tendrá la historia, Gustavo prometió en Secretos Verdaderos que mostrará absolutamente todos los matices del histórico conductor. "Va a tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie" , enfatizó sin filtros.

Además de asegurar con entusiasmo que la narrativa biográfica "va a ser muy jugosa" , el entrevistado confirmó que el personaje de Moria Casán será fundamental en la trama. "Se querían mucho, se peleaban, pero se querían hasta donde sé" , rememoró el hijo del creador.

El vínculo con La One trascendió lo netamente profesional, marcado por un affaire que la propia diva definió abiertamente como un romance "refinado" y "regio" . Según le confesó Moria al propio Gustavo, "Con tu padre tuvimos un affaire" , impulsado por una profunda admiración intelectual mutua.

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El legado de Gerardo Sofovich en la TV

Gerardo Sofovich, nacido en 1937 y fallecido en marzo de 2015, construyó un imperio en el entretenimiento nacional como conductor, director y guionista. Su visión transformó radicalmente la manera de hacer humor, marcando a fuego varias décadas de oro en los medios argentinos.

Junto a su hermano Hugo Sofovich, revolucionó la pantalla chica en los años sesenta al crear formatos inolvidables como el exitoso Operación Ja-Já. Este emblemático programa fue el semillero definitivo de los más grandes comediantes del país, reuniendo talentos que hoy son íconos indiscutidos.

De su prolífica mente nacieron éxitos rotundos que perduran de forma intacta en la memoria colectiva, destacándose producciones imbatibles como Polémica en el bar y La Peluquería de Don Mateo. Ambos ciclos de comedia se convirtieron rápidamente en auténticos clásicos de la cultura popular televisiva.

En la pantalla grande y el teatro, lideró elencos estelares con figuras legendarias como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez y Moria Casán. Obras teatrales como El champán las pone mimosas rompieron récords históricos de taquilla, redefiniendo el teatro de revista contemporáneo en la calle Corrientes.

Como figura protagonista frente a las cámaras, brilló desde Las dos campanas en 1973 hasta consagrarse eternamente con el ciclo La noche del domingo. Durante sus últimos años en la pantalla, aportó toda su experiencia y prestigio como jurado implacable en el programa Los 8 escalones.