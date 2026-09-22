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Una modelo aseguró que su separación con un reconocido músico argentino fue "traumática"

La influencer contó los detalles de su ruptura, que se dio en 2021, con una hija de por medio y aseguró que tuvo que poner por encima su rol de "madre y buena persona".

Débora Bello habló sobre Diego Torres.

Débora Bello habló sobre Diego Torres.

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La modelo Débora Bello contó los detalles de su ruptura con el reconocido músico Diego Torres, relación que terminó en 2021 y de la que poco se dio a conocer en su momento. En un podcast, contó que hubo problema de egos en la relación y tuvo que priorizar su rol de madre en medio de la vulnerabilidad.

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.
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En Paren el mundo, conducido por Maite Peñoñori, contó que su separación fue “traumática”. El vínculo amoroso se dio cuando su hija tenía 8 años y ambos vivían en Miami. El músico decidió mudarse cerca de ambas para poder seguir viendo a la niña, pero Bello aseguró que le costó rearmarse.

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"Hay un momento en tu vida que decís: ‘Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué querés hacer realmente?’ Porque tenés que seguir. No podés quedar así y decir ‘bueno, ya está", contó en la entrevista.

Débora Bello, y su ruptura con Diego Torres: "No me la vi venir"

Y sumó: “En un momento tan vulnerable de tu vida, paralelamente tenés que ser una buena mamá. Tenés que estar entera para ella en un momento donde se te derrumba todo. Cuando hay amor, realmente no hay egos. A veces, en las separaciones, están los egos. Pero la labor y el compromiso más grande que tenemos hoy es criar a nuestra hija”.

“Es un desafío emocional muy grande. Pero sin duda la aceptación es el primer paso importante y dejar que las emociones fluyan. y en mi caso yoga, meditación y respiración consciente me ayudaron a vivir el momento presente y quietar la mente”, reveló y contó que no se veía venir el fin del vínculo.

Respecto a la niña, contó que tiene una infancia sana: “Nina está criada con mucho amor de mamá y de papá, aunque estemos separados. Ella tiene amor. No hay nada mejor que vivir en un clima de tranquilidad, de paz y con amor”.

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