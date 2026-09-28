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Un estilista de la farándula dio el sí después de 14 años de relación: "Juntos y con toda una vida por delante"

El reconocido peluquero posteó un video donde mostró cómo fue la ceremonia íntima que se realizó en las playas de Cancún, sin invitados. “Qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos”, escribió.

Kenny Palacios se casó en Cancún junto a su pareja

Kenny Palacios se casó en Cancún junto a su pareja, Roi Orbegozo después de 14 años juntos.

En un año donde la farándula argentina estará llena de casamientos, Kennys Palacios se adelantó a todos y dio el sí después de 14 años de relación con su pareja, Roi Orbegozo.

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El famoso estilista y amigo de Wanda Nara había recibido la propuesta de casamiento por parte de su novio en Año Nuevo de este 2026 y casi ocho meses después finalmente sellaron su amor en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en las playas de Cancún, pero sin invitados, solo ellos dos para celebrar su amor de tantos años.

En el video, donde ambos están vestidos de blanco, se los ve frente al mar y solo acompañados por un violinista que musicalizó el momento. “Después de 14 años, finalmente dijimos que sí”, escribió y siguió con un extenso texto donde expresó todo su amor a Obergozo.

“Y qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos… Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez”, indicó.

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Kennys y Roi se conocieron de manera casual en un bar gracias a un amigo en común y desde entonces, lejos de la exposición mediática, construyeron un vínculo que hasta finalmente sellarlo con una ceremonia íntima, pero emocionante. “14 años de historias, de aprender juntos, de acompañarnos, de conocernos en todas nuestras versiones y de seguir estando ahí, siempre. Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotras, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir”, le dedicó el exparticipante de Gran Hermano, Generación Dorada (Telefe).

Por último, agregó: “Si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse. Después de 14 años, acá estamos. Juntos y con toda una vida por delante”.

Entre los comentarios de la publicación se destacó el de nada más ni nada menos que el de Wanda Nara, mejor amiga del estilista: “Los amo. Felicidades para siempre”.

Cómo fue la propuesta de casamiento de Roi Obergozo a Kennys Palacios

La propuesta de casamiento a Kennys Palacios fue durante los festejos de Año Nuevo en Brasil. En aquel entonces, el famoso estilista compartió en redes sociales su reacción al momento en que su pareja, Roi Obergozo, le pidió casamiento.

“Me caso”, escribió el amigo de Wanda Nara junto a la breve filmación donde se lo ve que, mientras está filmando los fuegos artificiales, se da vuelta tras ser llamado; se lo puede ver a Roi emocionado dándole una cajita roja con el anillo. Roi es un empresario, propietario de una cervecería, pero eligieron mantenerse fuera del mundo artístico.

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