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Murió un músico argentino con paso en un famoso grupo tras descompensarse en un partido de fútbol

La trágica partida del referente salteño conmocionó a colegas y referentes de la escena local, quienes lo despidieron con sentidos homenajes en las redes.

El joven cantante falleció en el medio de una actividad deportiva.

El joven cantante falleció en el medio de una actividad deportiva.

El ambiente de la cultura popular y el folklore norteño se encuentra sumido en una profunda conmoción tras la repentina partida de Lucas Montanaro. El artista salteño perdió la vida de manera trágica a los pocos minutos de sufrir un colapso físico mientras compartía una jornada deportiva entre amigos y colegas, dejando un vacío incalculable en la escena artística del norte argentino.

Lo comparó con lo que él mismo vivió tiempo atrás cuando Tiago inició un vínculo con Belén Negri, su expareja.
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El fatídico suceso tuvo lugar en el predio del Club Gimnasia y Tiro de Salta, donde el tecladista participaba de un partido de fútbol 5. De un momento a otro, en plena jugada, el músico sufrió una grave descompensación y cayó desplomado en la cancha, lo que desató la desesperada asistencia de sus compañeros, quienes pidieron asistencia médica de urgencia.

Tras la llegada de los profesionales de la salud, la víctima fue trasladada a la guardia del Hospital San Bernardo en estado crítico. Pese a las intensas maniobras de reanimación aplicadas por el cuerpo médico de la institución, se confirmó su fallecimiento a las pocas horas, causando un dolor impactante en la movida tropical y folklórica donde se mantenía en plena actividad.

La dolorosa noticia disparó una ola de mensajes de despedida en las plataformas digitales, donde excompañeros de Canto 4 e integrantes de la banda Son Ellas expresaron su dolor. Entre los sentidos homenajes destacó el recuerdo de Mauro Burgos, quien manifestó desolado: “Te voy a extrañar muchísimo, me quedan todos los buenos momentos y tu gran alegría”, síntesis del afecto que cosechó en la música.

Quién era Lucas Montaro

Fundador e integrante de diversas formaciones emblemáticas, el artista Salteño construyó un respetado recorrido en la música popular. Destacado por su versatilidad en los teclados y el canto, fue uno de los creadores del recordado grupo Macúmbicos, con el que dejó una marca imborrable dentro de la música tropical e identidad folklórica de la región norteña.

Su trayectoria alcanzó una gran repercusión nacional gracias a su paso por la aclamada banda Canto 4, proyecto en el que compartió escenarios masivos y grabaciones junto a referentes como Juan Peñalva, Iván Vera, Rodrigo Villarreal y Mauro Burgos. Su figura era sinónimo de compromiso artístico y calidez humana, ganándose el cariño de colegas y fanáticos a lo largo de los años.

Hasta sus últimos días, la vida del tecladista estuvo completamente ligada a los escenarios. De hecho, el referente salteño se encontraba en pleno rodaje de presentaciones en vivo tras haber tocado el último fin de semana con la agrupación Son Ellas, dejando un legado imborrable en la cultura popular argentina.

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