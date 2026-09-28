28 de septiembre de 2026 Inicio
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Crisis en Racing: Vojvoda, a un paso de dejar de ser el entrenador tras la derrota ante Boca

La eliminación de la Copa Argentina aceleró la salida del entrenador, quien lleva dirigidos apenas 13 partidos. La Academia tiene ocho puntos en el Clausura y está, por ahora, afuera de la pelea por avanzar de fase.

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Vojvoda había asumido el pasado 22 de junio.

Vojvoda había asumido el pasado 22 de junio.

Juan Pablo Vojvoda está a un paso de dejar de ser el entrenador de Racing luego de la increíble derrota por 3-2 ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. Aunque todavía no se hizo oficial, la dirigencia, que tendrá una reunión clave esta tarde, ya tiene la decisión tomada luego de la caída que significó la eliminación de la Academia del certamen y que terminó de sentenciar un ciclo que llevaba apenas 13 partidos.

El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y marcó los tres tantos de la remontada 3-2 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.
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El DT consiguió tres triunfos, dos empates y siete derrotas desde su llegada al club. La eliminación frente al Xeneize, después de que Racing estuviera 2-0 arriba en el marcador, fue determinante para que la dirigencia encabezada por Diego Milito resolviera ponerle punto final a una etapa que comenzó hace apenas 98 días, el pasado 22 de junio, cuando fue presentado de manera oficial luego de la salida de Gustavo Costas.

El presente del equipo también es preocupante en el Torneo Clausura. El conjunto de Avellaneda suma apenas ocho puntos y se encuentra en el 14° puesto de la tabla, con seis derrotas en diez fechas. A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular, sus posibilidades de avanzar a los octavos de final son cada vez más reducidas.

De confirmarse la salida de Vojvoda, la conducción del plantel quedará de manera interina en manos de Sergio “Chirola” Romero y Luciano Aued, quienes actualmente trabajan con la Reserva. La idea de la dirigencia es utilizar este período para definir al próximo entrenador.

Los nombres que analiza Racing para reemplazar a Vojvoda

La dirigencia ya comenzó a moverse en busca del sucesor de Vojvoda. Según la prensa especializada en el día a día de la institución, tres entrenadores con pasado en el club fueron sondeados: Eduardo “Chacho” Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece. Sin embargo, ninguno habría aceptado avanzar con la propuesta.

Los tres conocen el club y tuvieron ciclos importantes en Racing, aunque actualmente no tienen previsto regresar a dirigir en el fútbol argentino. Por ese motivo, las conversaciones no prosperaron.

De cara a 2027, en tanto, aparecen otros dos nombres en el radar de la dirigencia: Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez. El Mellizo actualmente dirige a Vélez, mientras que Diez está al frente de Argentinos Juniors, por lo que sus respectivas situaciones contractuales representan una dificultad para una eventual llegada.

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