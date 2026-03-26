26 de marzo de 2026 Inicio
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Salta: detuvieron a una mujer que vendía cocaína adentro de libros de cuentos infantiles

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires llegó a encontrar hasta tres kilos de la sustancia ilícita dentro de ejemplares de "El libro de la selva" listos para ser enviados fuera del país.

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La mujer de 27 años fue detenida en la localidad salteña de Joaquín V. González.

La mujer de 27 años fue detenida en la localidad salteña de Joaquín V. González.

Una mujer de 27 años, que estaba prófuga hacía cuatro años por vender cocaína oculta dentro de libros de cuentos infantiles, fue detenida en la provincia de Salta y luego trasladada en avión a la Ciudad de Buenos Aires, en donde se inició la causa en su contra.

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"Libros blancos" es como se conoce a la causa iniciada en 2022, cuando las autoridades porteñas descubrieron un sistema de envío de encomiendas con ejemplares del clásico El libro de la selva con un doble fondo en el que se escondía cocaína.

Según la Policía de la Ciudad, dentro de los ejemplares encontraron cerca de tres kilos de cocaína empaquetados y listos para ser enviados fuera del país. Entonces, cuando la mujer supo que estaba siendo investigada, se fugó y logró mantenerse oculta unos cuatro años, hasta que finalmente fue hallada en la provincia de Salta.

La División de Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad realizó tareas de inteligencia para determinar los movimientos de la acusada y estudiar las personas de su entorno. De esta manera, lograron ubicarla en la localidad salteña de Joaquín V. González, a 150 kilómetros de las provincias tanto de Santiago del Estero, como de Chaco.

Tras ser capturada, la mujer quedó detenida en una dependencia policial de Salta y después fue trasladada en avión hasta la Ciudad de Buenos Aires, en donde quedó a disposición de la Justicia. En la causa intervienen tanto la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, de Patricio Pinto.

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