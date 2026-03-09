9 de marzo de 2026 Inicio
Narcoescándalo: la Justicia prorrogó el congelamiento de todos los bienes de José Luis Espert por 90 días

La decisión se da en el marco de una investigación que se está llevando adelante por presunto lavado de activos vinculado a la transferencia de u$s200.000 que el exdiputado de La Libertad Avanza recibió por parte de de Fred Machado, el empresario que fue extraditado a los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

José Luis Espert, cada vez más complicado.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli prorrogó este lunes por otros 90 días la orden de innovar que rige sobre la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del exdiputado José Luis Espert.

Conflicto en Fate: la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando

La medida afecta también a la esposa de Espert, María Mercedes González, su hijo, Manuel Iglesias, y varias empresas vinculadas, entre ellas, Varianza SA, El Encuentro de Castello SA, Killaco SA y un condominio familiar.

Además, se detectó un movimiento que da cuenta de que Espert habría extraído u$s80.000 cuando todavía no regía sobre sus bienes una orden de no innovar.

La decisión se da en el marco de una investigación que se está llevando adelante por presunto lavado de activos vinculado a la transferencia de u$s200.000 que Espert recibió por parte de de Fred Machado, el empresario que fue extraditado a los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

La medida inicial había sido solicitada por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez luego de detectarse activos en el exterior que no fueron declarados ante la ARCA, entre ellos la cuenta bancaria en la que se acreditó el dinero transferido por Machado.

Los bienes mencionados en la causa no podrán ser vendidos, transferidos, gravados ni modificados, para preservar el estado patrimonial y evitar maniobras que frustren un eventual recupero de activos de origen ilícito.

