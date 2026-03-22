Megaoperativo en Ezeiza: cayó el sicario dominicano "Emerson", líder de la banda "Los 50-0" Fue capturado por la PFA en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando bajó de un vuelo proveniente de Francia. Permanecía prófugo y tenía pedido de captura de Interpol por homicidio agravado. Por + Seguir en







El sicario dominicano tenía con alerta roja de INTERPOL e intentó ingresar a la Argentina a través del aeropuerto de Ezeiza.

Un amplio operativo de seguridad culminó con la captura de “Emerson”, un sicario de República Dominicana considerado un criminal de alto perfil y líder de la organización internacional “Los 50-0”. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras su arribo en un vuelo procedente de Francia.

El procedimiento, coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina, se activó a partir de una alerta roja de Interpol. El detenido, de 32 años, estaba prófugo de la justicia dominicana y enfrentaba una orden de captura internacional por homicidio agravado. Al acusado le atribuyen haber asesinado a un hombre el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, Santo Domingo. Según las fuentes de investigación, el ataque fue a sangre fría: usó un arma de fuego y, además de matar a su objetivo, hirió gravemente a un menor de edad.

Las fuerzas de seguridad lo identifican como uno de los líderes de “Los 50-0”, una organización delictiva dedicada a ejecuciones por encargo y con fuerte presencia en toda Centroamérica. El grupo se caracteriza por su extrema violencia y por disputar territorios con otras bandas rivales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Monteoliva (@alejandra_monteoliva) La captura de Emerson se concretó gracias a una pista que reveló su presencia en Francia y su plan de viajar a la Argentina. Con esa información, la División Asuntos Internacionales de la PFA activó un operativo en el marco del programa EL PACCTO 2.0. La detención se produjo en el Aeropuerto de Ezeiza, antes de que los pasajeros descendieran del avión, cuando efectivos federales lo identificaron en su asiento y lo arrestaron.

En el procedimiento participaron organismos internacionales como las oficinas de Interpol en Santo Domingo y París, además de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tras el operativo, Emerson quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, que deberá avanzar con los trámites de extradición a República Dominicana, donde enfrenta una causa por homicidio y su rol como líder de una de las bandas más violentas de la región.