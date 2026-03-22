22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Megaoperativo en Ezeiza: cayó el sicario dominicano "Emerson", líder de la banda "Los 50-0"

Fue capturado por la PFA en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando bajó de un vuelo proveniente de Francia. Permanecía prófugo y tenía pedido de captura de Interpol por homicidio agravado.

Por
El sicario dominicano tenía con alerta roja de INTERPOL e intentó ingresar a la Argentina a través del aeropuerto de Ezeiza.

El sicario dominicano tenía con alerta roja de INTERPOL e intentó ingresar a la Argentina a través del aeropuerto de Ezeiza.

Un amplio operativo de seguridad culminó con la captura de “Emerson”, un sicario de República Dominicana considerado un criminal de alto perfil y líder de la organización internacional “Los 50-0”. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras su arribo en un vuelo procedente de Francia.

Te puede interesar:

Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

El procedimiento, coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina, se activó a partir de una alerta roja de Interpol. El detenido, de 32 años, estaba prófugo de la justicia dominicana y enfrentaba una orden de captura internacional por homicidio agravado. Al acusado le atribuyen haber asesinado a un hombre el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, Santo Domingo. Según las fuentes de investigación, el ataque fue a sangre fría: usó un arma de fuego y, además de matar a su objetivo, hirió gravemente a un menor de edad.

Las fuerzas de seguridad lo identifican como uno de los líderes de “Los 50-0”, una organización delictiva dedicada a ejecuciones por encargo y con fuerte presencia en toda Centroamérica. El grupo se caracteriza por su extrema violencia y por disputar territorios con otras bandas rivales.

La captura de Emerson se concretó gracias a una pista que reveló su presencia en Francia y su plan de viajar a la Argentina. Con esa información, la División Asuntos Internacionales de la PFA activó un operativo en el marco del programa EL PACCTO 2.0. La detención se produjo en el Aeropuerto de Ezeiza, antes de que los pasajeros descendieran del avión, cuando efectivos federales lo identificaron en su asiento y lo arrestaron.

En el procedimiento participaron organismos internacionales como las oficinas de Interpol en Santo Domingo y París, además de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tras el operativo, Emerson quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, que deberá avanzar con los trámites de extradición a República Dominicana, donde enfrenta una causa por homicidio y su rol como líder de una de las bandas más violentas de la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Circular sin este requisito puede generar otras consecuencias.

Si no hacés este trámite, podés recibir una importante multa para tu auto: cuál es

 El Gobierno garantizó que los pacientes no perderán acceso a medicamentos por cambios en patentes. 

El Gobierno prometió que no habrá subas de precios de medicamentos por cambios normativos

El crimen ocurrió al 1300 de Gustavo Adolfo Bécquer, en Villa Gobernador Gálvez.

Conmoción en Santa Fe: un adolescente de 15 años mató a su madre policía de un disparo en la cabeza

El caso que sorprendió a toda la comunidad científica por la magnitud que tuvo

Se fracturó la clavícula pero cuando fue al médico el diagnóstico reveló lo peor: qué tenía

Confucio, filósofo chino que vivió entre 551 a.C. - 479 a.C.

Confucio, filósofo: "Aprender sin pensar es inútil; pensar sin aprender es..."

Estos argentinos se volvieron tendencia tras explicar una situación que notan todos los días

Este argentino que vive en Suecia explicó cómo cambia socialmente la ciudad según la estación y se volvió viral: ¿qué dijo?

Rating Cero

La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Lola y Manu se muestran cada día más juntos, ¿nace una relación mucho más que una amistad?

Los participantes de Gran Hermano opinan sobre el nuevo shippeo en la casa: ¿amor prohibido o solo juego?

La química entre los participantes ya no pasa indadvertida para sus compañeros de la casa.

"Son un escándalo": la química entre Danelik y Brian Sarmiento incendió la pantalla de Gran Hermano

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos.

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos: quiénes son

Bryan cranston, el actor de Breaking Bad, cumplió 70 años. 

Qué fue de la vida de Bryan Cranston, el actor que interpretó a Walter White en Breaking Bad

La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares. 
play

Steel Ball Run es el nuevo animé que llegó a Netflix y con pocos capítulos está sorprendiendo a todos: de qué se trata

últimas noticias

play

Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

Hace 22 minutos
River visita a Estudiantes de Río Cuarto.

River domina a Estudiantes de Río Cuarto pero no encuentra los caminos: empata 0-0 en Córdoba

Hace 41 minutos
La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Hace 42 minutos
Es el segundo apagón de la semana y el tercero en lo que va de marzo.

Los duros efectos del bloqueo: un nuevo apagón en Cuba afecta a diez millones de habitantes

Hace 57 minutos
Crisis en Medio Oriente: Israel aplica el “modelo Gaza” en Líbano. 

Israel endureció su estrategia en Líbano y ordenó destruir las aldeas del sur del país

Hace 1 hora