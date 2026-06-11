11 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Sacó una foto desde su casa, capturó más de 500 galaxias y se volvió viral: cómo lo hizo

Este fotógrafo de los Países Bajos apuntó al cielo desde su patio y logró un registro único de la composición astronómica.

Por
Este astrofotógrafo capturó 500 galaxias y se volvió viral. 

Este astrofotógrafo capturó 500 galaxias y se volvió viral. 

Cornelis Van Zuilen capturó 500 galaxias
  • Un fotógrafo aficionado logró captar 548 galaxias desde el balcón de su departamento en los Países Bajos.
  • El proyecto demandó más de 60 horas de observación y varias semanas de procesamiento digital.
  • La imagen se volvió viral por el nivel de detalle alcanzado y por haber sido obtenida desde un entorno urbano.
  • El trabajo permitió registrar galaxias ubicadas a millones e incluso miles de millones de años luz de la Tierra.

Las redes sociales volvieron a sorprenderse con una imagen que parece salida de un observatorio espacial, pero que en realidad fue tomada desde el balcón de una casa. El protagonista de esta historia es Cornelis Van Zuilen, un fotógrafo aficionado de los Países Bajos que consiguió capturar 548 galaxias en una sola fotografía y terminó generando repercusión en todo el mundo.

El gesto del Papa León XIV con los más jóvenes que se volvió viral. 
Te puede interesar:

El Papa León XIV paseó por Madrid y se volvió viral por un gesto cómplice con los jóvenes: ¿qué hizo?

Astrofotografía - Triplete de Leo

Lejos de conformarse con fotografiar estrellas o planetas, Van Zuilen decidió apuntar su telescopio hacia una región mucho más compleja del universo: el famoso Triplete de Leo, un grupo galáctico integrado por las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628, ubicado a unos 30 millones de años luz de la Tierra.

Para concretar el proyecto utilizó un telescopio Askar 103APO y desarrolló una campaña de observación que comenzó el 6 de abril de 2026. Durante 18 noches con cielos despejados reunió 85 horas de datos astronómicos, aunque finalmente seleccionó poco más de 60 horas de material para construir la imagen definitiva.

Cómo fue la foto viral que muestra más de 500 galaxias

La fotografía fue realizada desde Heiloo, una localidad de la provincia de Holanda Septentrional. Lo llamativo es que el trabajo se llevó adelante desde el balcón de su departamento, demostrando que también es posible obtener resultados sorprendentes sin trasladarse a zonas remotas.

El objetivo principal era registrar con detalle el Triplete de Leo, pero el resultado terminó siendo mucho más ambicioso. La imagen muestra con claridad las galaxias M65 y M66, además de NGC 3628, conocida popularmente como la "Galaxia Hamburguesa" por la franja de polvo oscuro que atraviesa su centro.

El astrofotógrafo de los Países Bajos Cornelis Van Zuilen

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la enorme cola de marea que se desprende de NGC 3628. Se trata de una estructura que alcanza unos 300.000 años luz de extensión y que se formó a partir de interacciones gravitacionales ocurridas hace millones de años.

Tras semanas de procesamiento mediante el software especializado PixInsight, Van Zuilen logró identificar hasta 548 galaxias distribuidas en el encuadre. Muchas aparecen apenas como pequeños puntos luminosos, aunque cada una representa sistemas compuestos por miles de millones de estrellas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El restaurante japonés viral porque parece un dibujo hecho a mano. 

Es un restaurante japonés en Nueva York pero se volvió viral por parecer un dibujo: cómo es el lugar

Llevó a su perro a su defensa de tesis y se volvió viral. 

Fue a rendir una materia acompañada de su perro y se volvió viral: como fue

La canción de este influencer para el Mundial 2026 que se volvió viral. 

El Chapu Martínez lanzó una nueva canción para el Mundial 2026 y se volvió viral: cómo es

Lo compararon con Paulo Dybala y esta fue su reacción. 

Julián Serrano opinó sobre su comparación con Paulo Dybala y su respuesta fue viral

Este momento viral con un álbum de figuritas logró miles de reacciones. 

Le faltaban 20 figuritas para llenar el álbum del Mundial 2026 pero su perro lo destruyó

play

Terror a bordo: un pasajero intentó abrir una puerta de un avión y lo redujo un exluchador de MMA

Rating Cero

Empieza a armarse el elenco para el reality de cocina.

Quiénes son los famosos que pueden participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity

Uno de los integrantes del reconocido grupo de artistas Los del Espacio volvió a ser noticia por un nuevo romance.

Romance confirmado: vieron a un famoso cantante a los besos con una influencer

Más allá del blooper, Diego Latorre ya se encuentra en suelo estadounidense.

Yanina Latorre expuso a Diego Latorre en vivo: reveló el motivo por el que no pudo contener el llanto

La artista fue la responsable de una sanción colectiva.

Gran Hermano se cansó y sancionó a todos los participantes por culpa de Andrea del Boca: qué pasó

Marcos Giles y Ángela Torres.

Famosos en crisis: se filtró la acalorada discusión de una reconocida pareja

En el Teatro Gran Rex ocurrió un incómodo momento que suscitó múltiples comentarios y reacciones.

Escándalo: agredieron a un artista argentino cuando estaba en pleno show

últimas noticias

play

Una nueva fábrica en crisis: empleados reclaman que les deben el sueldo hace más de un mes

Hace 27 minutos
Empieza a armarse el elenco para el reality de cocina.

Quiénes son los famosos que pueden participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity

Hace 27 minutos
Uno de los integrantes del reconocido grupo de artistas Los del Espacio volvió a ser noticia por un nuevo romance.

Romance confirmado: vieron a un famoso cantante a los besos con una influencer

Hace 35 minutos
Más allá del blooper, Diego Latorre ya se encuentra en suelo estadounidense.

Yanina Latorre expuso a Diego Latorre en vivo: reveló el motivo por el que no pudo contener el llanto

Hace 43 minutos
Victoria Villarruel fulminó a Adorni: Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones

Villarruel fulminó a Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

Hace 58 minutos