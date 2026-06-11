Sacó una foto desde su casa, capturó más de 500 galaxias y se volvió viral: cómo lo hizo Este fotógrafo de los Países Bajos apuntó al cielo desde su patio y logró un registro único de la composición astronómica. Por Agregar C5N en









Este astrofotógrafo capturó 500 galaxias y se volvió viral. Cornelis Van Zuilen capturó 500 galaxias

Un fotógrafo aficionado logró captar 548 galaxias desde el balcón de su departamento en los Países Bajos. El proyecto demandó más de 60 horas de observación y varias semanas de procesamiento digital. La imagen se volvió viral por el nivel de detalle alcanzado y por haber sido obtenida desde un entorno urbano. El trabajo permitió registrar galaxias ubicadas a millones e incluso miles de millones de años luz de la Tierra. Las redes sociales volvieron a sorprenderse con una imagen que parece salida de un observatorio espacial, pero que en realidad fue tomada desde el balcón de una casa. El protagonista de esta historia es Cornelis Van Zuilen, un fotógrafo aficionado de los Países Bajos que consiguió capturar 548 galaxias en una sola fotografía y terminó generando repercusión en todo el mundo.

Astrofotografía - Triplete de Leo El astrofotógrafo Cornelis Van Zuilen capturó 500 galaxias. Lejos de conformarse con fotografiar estrellas o planetas, Van Zuilen decidió apuntar su telescopio hacia una región mucho más compleja del universo: el famoso Triplete de Leo, un grupo galáctico integrado por las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628, ubicado a unos 30 millones de años luz de la Tierra.

Para concretar el proyecto utilizó un telescopio Askar 103APO y desarrolló una campaña de observación que comenzó el 6 de abril de 2026. Durante 18 noches con cielos despejados reunió 85 horas de datos astronómicos, aunque finalmente seleccionó poco más de 60 horas de material para construir la imagen definitiva.

Cómo fue la foto viral que muestra más de 500 galaxias La fotografía fue realizada desde Heiloo, una localidad de la provincia de Holanda Septentrional. Lo llamativo es que el trabajo se llevó adelante desde el balcón de su departamento, demostrando que también es posible obtener resultados sorprendentes sin trasladarse a zonas remotas.

El objetivo principal era registrar con detalle el Triplete de Leo, pero el resultado terminó siendo mucho más ambicioso. La imagen muestra con claridad las galaxias M65 y M66, además de NGC 3628, conocida popularmente como la "Galaxia Hamburguesa" por la franja de polvo oscuro que atraviesa su centro.

El astrofotógrafo de los Países Bajos Cornelis Van Zuilen Cornelis Van Zuilen LinkedIn Uno de los detalles que más llamó la atención fue la enorme cola de marea que se desprende de NGC 3628. Se trata de una estructura que alcanza unos 300.000 años luz de extensión y que se formó a partir de interacciones gravitacionales ocurridas hace millones de años. Tras semanas de procesamiento mediante el software especializado PixInsight, Van Zuilen logró identificar hasta 548 galaxias distribuidas en el encuadre. Muchas aparecen apenas como pequeños puntos luminosos, aunque cada una representa sistemas compuestos por miles de millones de estrellas.