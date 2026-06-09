El Papa León XIV paseó por Madrid y se volvió viral por un gesto cómplice con los jóvenes: ¿qué hizo? El sumo pontífice se sumó a un trend de moda entre chicos y adolescentes y la multitud que lo esperaba estalló en risas y exclamaciones. Por Agregar C5N en









El gesto del Papa León XIV con los más jóvenes que se volvió viral.

El Papa León XIV volvió a captar la atención de las redes sociales durante su visita a Madrid por un gesto asociado a una tendencia viral entre adolescentes. El Pontífice repitió el movimiento conocido como “6-7” o “six-seven”, que había aprendido de un grupo de niños días atrás. Miles de jóvenes celebraron la escena con aplausos y publicaciones que rápidamente se multiplicaron en plataformas digitales. Aunque el gesto no tiene un significado preciso, se convirtió en uno de los memes más populares entre las nuevas generaciones. El Papa León XIV protagonizó uno de los momentos más comentados de su visita a Madrid luego de realizar un gesto asociado a una tendencia viral que circula desde hace meses entre adolescentes y jóvenes de distintos países. La escena ocurrió durante su recorrido por el centro de la capital española y rápidamente se expandió por las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron imágenes y videos del momento.

El Pontífice se trasladó en papamóvil hacia la Nunciatura Apostólica tras participar de actividades oficiales junto a los Reyes de España. Sin embargo, más allá de la agenda institucional, lo que terminó captando la atención fue su interacción con los jóvenes que se acercaron a saludarlo en las calles madrileñas.

Papa León XIV Captura de video

Los presentes respondieron con gritos, aplausos y muestras de entusiasmo cuando León XIV repitió un gesto que ya había realizado días antes, el "six seven" que se hizo viral en internet entre los más chicos.

Cuál fue el gesto del Papa León XIV que se volvió viral por su complicidad con los jóvenes Durante el trayecto por la calle Princesa, el Papa realizó el movimiento conocido como “6-7” o “six-seven”, una expresión que se volvió popular entre los adolescentes y niños a través de redes sociales y videos virales.

El gesto consiste en un movimiento de manos que suele acompañar la frase “six-seven”. Aunque muchos adultos desconocen su origen y significado, los propios jóvenes admiten que no tiene una definición concreta. En algunos casos se interpreta como un “más o menos”, mientras que en otros simplemente funciona como una broma o un recurso para generar complicidad dentro de un grupo. Papa León XIV Captura de video Diversas versiones atribuyen la popularidad de esta tendencia a la canción Doot Doot (6 7) del rapero Skrilla. También se relaciona con las apariciones públicas del basquetbolista estadounidense Taylen Kinney, quien suele acompañar la expresión con el mismo movimiento de manos.