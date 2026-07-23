Javier Bardem aclaró sus dichos sobre Argentina y la apuntó a Milei: "No representa ni mucho menos a la mayoría"

El actor español aclaró que le parecía injusto juzgar a la Selección argentina "por las actitudes del Presidente". Fue muy crítico con el mandatario y su apoyo incondicional al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que lo calificó como "criminal de guerra".

En medio de la polémica por los discursos de odio hacia la población argentina, en el que se sumaron estrellas de Hollywood como Samuel L. Jackson y la cantante española Rosalía , hasta el reconocido actor Javier Bardem que salió a aclarar sus dichos que se volvieron virales: "Lo que nunca he dicho o nunca diría es que Argentina es un país xenófobo o racista no se qué" .

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"En la entrevista con Zeteo decía que era injusto que se juzgase a la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos", aseguó el actor en un video que subió a sus redes y dura casi tres minutos.

En modo selfie y muy crítico con la situación y los mensajes de odio que circulan en redes añadió " decía que me parece injusto que debido a las actitudes de Milei, del apoyo incondicional y muy orgulloso del que se ha demostrado es un criminal de guerra Benjamín Netanyahu, haría que mucha gente apoyara al equipo contrario " contra el Presidente argentino y el primer ministro de Israel.

Eso no es todo, también remarcó la calidad "indiscutible" del fútbol argentino y aseguró que "lo que nunca he dicho o nunca diría es que Argentina es un país xenófobo o racista no se qué" . "Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá porque yo por argentina no tengo más que mucho cariño, respeto y admiración", sumó.

Javier Bardem salió a aclarar que no cree que Argentina sea un país xenofóbico: “Es injusto que se le adjudique a la Selección las actitudes de Milei” pic.twitter.com/HA7iCSSWuZ

Además dio un ejemplo de porqué a él le parece que Argentina es "una inspiración para mucha gente en mi país", por el "proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de dictadura militar", proceso de reparación que "en mi país no se ha hecho desgraciadamente".

Tras el escándalo en redes sociales, Rosalía perdió al menos 100.000 seguidores

Aseguran que Rosalía perdió al menos 100.000 seguidores tras la polémica en redes sociales donde se burló de Argentina tras perder el Mundial frente a España.

Así es que muchos usuarios comenzaron a detectar en las cuentas de la artista que hubo una especie de blackout, provocando una masiva cancelación que impactó en los seguidores.

“Hoy me encontraba con gente en la calle y me decían: la dejé de seguir a Rosalía. De hecho, ella tenía 28 millones de seguidores, ahora tiene 27,9. Yo entiendo que ahora habran sido argentinos los que lo habrán dejado de seguir”, contó Nazarena Di Serio en Eltrece.

Redes sociales

Cientos de fanáticos expresaron su descontento con mensajes en redes desde que comenzó a circular la publicación y hasta anunciaron la devolución de las entradas para los recitales que Rosalía tiene programados en Buenos Aires para principios de agosto.

Cuál fue el posteo de Rosalía que desató la polémica

Todo comenzó cuando Mía Khalifa, exactriz de contenido para adultos, publicó un video celebrando el triunfo de España sobre Argentina con un tono irónico con “La Perla”, canción de Rosalía, de fondo.

Entre quienes decidieron republicar ese contenido en TikTok apareció Rosalía. Si bien cantante no hizo comentarios, el gesto fue suficiente para despertar una inmediata reacción de sus seguidores argentinos.