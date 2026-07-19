19 de julio de 2026 Inicio
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Con Charly García como ídolo: tiene dos años y se hizo viral por cantar "Rezo por vos"

Lo que empezó como un momento familiar terminó convirtiéndose en una historia que movilizó a miles de personas.

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El pequeño que se hizo viral por cantar un hitazo del rock nacional.

El pequeño que se hizo viral por cantar un hitazo del rock nacional.

Redes sociales
  • Un nene de dos años llamado Milo emocionó a miles de personas con un video que se volvió viral.
  • La grabación acumuló una gran repercusión en Instagram y TikTok.
  • La música forma parte de la vida de Milo desde antes de su nacimiento.
  • Tras el éxito del video, su familia compartió el sueño que tiene el pequeño.

Un nene de dos años llamado Milo se volvió viral en las redes sociales gracias a un video en el que aparece cantando “Rezo por vos" junto a su papá. La grabación llamó la atención de miles de personas porque el pequeño sigue la canción con mucha naturalidad, tanto en el ritmo como en la letra, y su ternura conquistó rápidamente a los usuarios.

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El video fue publicado por su papá, Juan Ignacio Bigarella, y no tardó en sumar miles de reproducciones e interacciones en Instagram y TikTok. Después de la gran repercusión que tuvo el momento, la familia decidió contar cuál es el sueño más grande de Milo: conocer a Charly García y, si algún día se da la oportunidad, tocar una canción junto al reconocido músico.

Milo cantando mientras toca un piano de juguete.

Milo cantando mientras toca un piano de juguete.

Según contó el padre, el rock nacional siempre estuvo presente en la vida familiar, incluso antes de que Milo naciera, ya que su mamá, Mica, solía escuchar ese género durante el embarazo. Con los meses, sus padres notaron que la música lo tranquilizaba y despertaba un marcado interés por los instrumentos.

Aunque disfruta de las canciones infantiles, los gustos musicales de Milo van mucho más allá. El pequeño también escucha con frecuencia a algunos de los artistas más importantes del rock argentino, como Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro y, por supuesto, Charly García, quien es uno de sus grandes ídolos.

Así fue el video del nene de dos años que se hizo viral cantando "Rezo por vos"

El video que dio origen a la historia fue grabado durante un momento cotidiano entre padre e hijo. En las imágenes se ve a Milo sentado junto a Juan Ignacio mientras cantan “Rezo por vos". El nene no solo sigue la melodía con precisión, sino que también imita los gestos de su papá, un detalle que sorprendió a miles de usuarios en las redes sociales.

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La repercusión fue tan grande que, según contó Bigarella en diálogo con TN Show, al día siguiente de la publicación "Mica tenía el celular explotado en TikTok" por la cantidad de mensajes y notificaciones que recibía.

El video no solo conmovió a miles de personas, sino que también despertó un pedido que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Muchos usuarios comenzaron a pedir que Milo pudiera conocer a Charly García. Frente a esa repercusión, sus padres decidieron compartir el mensaje que el pequeño le dedicó al histórico músico: "Charly, ¿tocamos los dos juntos?".

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