11 de agosto de 2026 Inicio
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Desesperada búsqueda de un argentino desaparecido tras los terremotos en Colombia: quién es y qué se sabe

Carlos Luis Cáceres vive en Dosquebradas y su familia no logra comunicarse con él desde que se produjo el sismo. Su hija intenta obtener información sobre su paradero en medio de las fallas de conectividad.

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Desesperada búsqueda de un argentino desaparecido.

La familia de Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años radicado en Colombia, atraviesa horas de angustia luego de perder todo contacto con el hombre tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país. Desde San Juan, su hija Carla intenta conocer su estado y confirmar si se encuentra a salvo.

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Cáceres nació en el departamento Rivadavia y actualmente reside en Dosquebradas, en el área metropolitana de Pereira. Según contó su hija, no pudo volver a comunicarse con él desde que se produjo el fuerte movimiento sísmico.

La interrupción de las comunicaciones en diferentes sectores de Colombia dificulta la búsqueda. Las líneas telefónicas presentan problemas y, hasta el momento, la familia no recibió ninguna información que permita determinar dónde se encuentra.

La preocupación de Carla también está relacionada con la edad de su padre y con la posibilidad de que, en medio de una emergencia, no haya podido establecer contacto con sus familiares.

“Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó la joven, según informó Tiempo de San Juan.

El terremoto que golpeó a Colombia

El sismo se registró este lunes a las 7:34, hora local, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La magnitud alcanzó 7,4 y el movimiento se percibió en amplias zonas de Colombia, además de Ecuador y Panamá.

Hasta este martes por la mañana, el desastre había provocado al menos 164 muertes y más de 570 personas heridas. Además, 61 edificios colapsaron y numerosos inmuebles registraron distintos niveles de daños.

Mientras continúan las tareas de asistencia y rescate, los equipos de emergencia trabajan para localizar a personas que podrían permanecer atrapadas o cuyo paradero todavía no pudo ser establecido.

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