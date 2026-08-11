Confirmaron cuándo regresará Lionel Messi a Miami para reincorporarse a Inter El capitán argentino permaneció unos días junto a su familia en Funes luego del velatorio íntimo de Jorge Messi. Tiene previsto viajar este martes por la noche para retomar su actividad con Inter Miami. Por Agregar C5N en









Lionel Messi deja el país tras la muerte de su padre: cuándo regresará a Miami

Lionel Messi ultima los detalles de su regreso a Estados Unidos después de permanecer en Rosario junto a su familia por la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista tiene previsto viajar este martes por la noche desde Rosario y arribar a Miami durante el miércoles.

Tras la despedida de su padre, Messi se instaló junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en el barrio privado Kentucky de Funes, ubicado a unos 44 kilómetros de Rosario. También permanecen junto a él su madre y sus hermanos.

El capitán de la Selección argentina había llegado a Rosario el sábado por la noche, acompañado por su familia, luego de conocer el fallecimiento de Jorge Messi. Al día siguiente participó del velatorio, realizado de manera privada en el Cementerio El Prado y bajo un importante operativo de seguridad.

La ceremonia concluyó cerca de las 13 y, posteriormente, los familiares y allegados se retiraron del lugar sin realizar declaraciones. En las inmediaciones del cementerio, distintos hinchas se acercaron para dejar carteles y mensajes de apoyo al futbolista y su familia.

Messi vuelve a ponerse a disposición de Inter Miami El viaje de regreso está previsto para las 22.30 de este martes. Una vez en Miami, Messi retomará sus actividades habituales y quedará nuevamente a disposición de Inter Miami.

Por el momento, ni la franquicia de la MLS ni la liga estadounidense definieron cuándo podría producirse su regreso a las canchas. Inter Miami tiene programado un partido este miércoles por la noche frente a León de México, como local, por la Leagues Cup. El siguiente compromiso será el sábado, cuando visite a Nashville.