El programa estaba dirigiéndose al corte comercial, los productores no dieron aviso que sus voces todavía estaban al aire y se pudo escuchar una polémica frase: "Es un pelotudo".

La producción de ESPN se olvidó de cerrar los micrófonos cuando se iban camino al corte comercial y el conductor del programa, Germán Paoloski, comenzó a lanzar una serie de críticas acerca de su colega Juan Pablo Varsky. Todo salió al aire y las redes sociales lo fulminaron.

Todo ocurrió porque Varsky confesó que fue hincha de River y después se hizo hincha de Boca: “El viernes 10 de abril Boca le gana 3-0 a River, la pasé muy mal ese día, obviamente lloré, me gritaron los goles en la cara, los dos de Brindisi y el de Diego. Pasaron dos o tres semanas y le dije a mi viejo, a mis diez años: ‘Bueno, me hago de Boca'”.

Luego de esa confesión, las redes sociales lo crucificaron y opinaron que es antideportivo hacer eso, pasarse de club y contarlo al aire. Por eso, fue que se generó un debate luego del programa y las opiniones quedaron grabadas.

En ese contexto, Paoloski indicó en Buen Día Espn : “Varsky es un pelotudo, le tengo aprecio, pero es un pelotudo”. Luego de esto, las redes publicaron clips con el momento, pero hasta el momento, ninguno se quejó ni dio una aclaración al respecto.

Telefe prepara una nueva apuesta de entretenimiento que volverá a reunir a dos nombres muy queridos por el público: Marley y Momi Giardina . La señal apuesta a la química que ambos demostraron en pantalla para trasladarla a un formato diferente, con humor, espontaneidad y una dinámica renovada.

Según trascendió en las últimas horas, el canal ya avanza con una propuesta original que tendrá como protagonistas al reconocido conductor y a la humorista, una dupla que ganó protagonismo durante las últimas emisiones de Por el mundo.

De acuerdo a la información inicial dada a conocer por Crónica, Marley y Momi Giardina comenzarán a darle forma al nuevo proyecto durante los próximos días. La propuesta, según los primeros datos conocidos, será un programa de entretenimiento desarrollado íntegramente por la producción de Telefe, con varios detalles todavía reservados por la emisora. La intención del canal sería aprovechar la conexión natural entre ambos artistas y convertir esa complicidad en una nueva propuesta para la pantalla abierta.

El vínculo profesional entre Marley y Momi Giardina se fortaleció especialmente durante sus participaciones en Por el mundo, donde compartieron viajes, anécdotas y momentos de humor que lograron una buena recepción entre los espectadores. La dupla recorrió distintos destinos y protagonizó segmentos que combinaron entretenimiento, improvisación y cercanía con la audiencia, una fórmula que ahora Telefe buscaría repetir bajo otro concepto.