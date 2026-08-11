Juicio por Loan Peña: declara la ginecóloga de la madre y un vecino que filmó la primeras huellas

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el Tribunal Oral Federal recibirá este martes a cuatro testigos claves que prestarán declaración indagatoria. Se tratará de Cinthia Andrea Grimaldi, la ginecóloga de la madre del menor, cuyo rastro se perdió el 13 de junio de 2024 y Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que intervino en la pesquisa desde los primeros días.
También brindarán testimonio María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y Carlos Alberto Moreira, un vecino de 9 de Julio que participó de los primeros rastrillajes y registró en video huellas encontradas durante la búsqueda.
El menor desapareció el 13 de junio de 2024, luego de que forme parte de un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina. Desde aquel momento, la investigación se centra en determinar qué ocurrió con Loan, cuyo último rastro fue registrado en la zona del naranjal.