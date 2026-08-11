11 de agosto de 2026 Inicio
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Juicio por Loan Peña: declara la ginecóloga de la madre y un vecino que filmó la primeras huellas

El Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, será testigo de los nuevos testimonios que se incorporarán a la causa que investiga la desaparición del niño de 7 años. También prestarán declaración el comisario mayor de la Policía Federal y la exresponsable del sistema federal de búsqueda.

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Loan Peña con su madre María Noguera y su padre José Peña.

Loan Peña con su madre María Noguera y su padre José Peña.

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el Tribunal Oral Federal recibirá este martes a cuatro testigos claves que prestarán declaración indagatoria. Se tratará de Cinthia Andrea Grimaldi, la ginecóloga de la madre del menor, cuyo rastro se perdió el 13 de junio de 2024 y Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que intervino en la pesquisa desde los primeros días.

Rocío Magalí González y Renzo Eduardo Chidichimo.
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También brindarán testimonio María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y Carlos Alberto Moreira, un vecino de 9 de Julio que participó de los primeros rastrillajes y registró en video huellas encontradas durante la búsqueda.

El menor desapareció el 13 de junio de 2024, luego de que forme parte de un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina. Desde aquel momento, la investigación se centra en determinar qué ocurrió con Loan, cuyo último rastro fue registrado en la zona del naranjal.

Loan Danilo Pe&ntilde;a desapareci&oacute; el 13 de junio de 2024 en el paraje rural El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje rural El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.

Quiénes son las siete personas detenidas por el juicio de Loan Danilo Peña

  • Bernardino Antonio Benítez: Tío político de Loan. Acusado como coautor de la sustracción por apartar al niño del cuidado de su padre llevándolo hacia el naranjal.
  • Laudelina Peña: Tía paterna del menor. Imputada como coautora por facilitar la desaparición en el monte, desviar la atención de los testigos y plantar el botín del nene para simular un extravío.
  • María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez: Exfuncionaria municipal y exmiembro de la Armada (matrimonio). Considerados coautores e ideólogos del plan de ocultamiento. Perros rastreadores detectaron olor de Loan en sus vehículos.
  • Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi: Matrimonio amigo de la familia. Imputados como coautores por cooperar activamente en la captación y entrega del menor en la zona del monte.
  • Comisario Walter Adrián Maciel: Exjefe de la policía local de 9 de Julio. Procesado como partícipe necesario y autor de encubrimiento agravado por montar un falso operativo de búsqueda para demorar y desviar el rastrillaje.

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