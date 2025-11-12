12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Sabías que Argentina tiene el quinto lago salado más grande del mundo? Dónde queda

Entre las muchas maravillas naturales del país, esta laguna se destaca por sus características únicas y su rica biodiversidad. Su agua es tan salada que permite flotar fácilmente, como en el Mar Muerto.

Por
Esta laguna alberga una gran variedad de flamencos y otras aves playeras.

Esta laguna alberga una gran variedad de flamencos y otras aves playeras.

Prensa CBA
  • La Laguna Mar Chiquita, en el noreste de Córdoba, es el quinto lago salado más grande del mundo.
  • Se trata de una cuenca cerrada que no tiene ninguna conexión con el mar.
  • El agua solo puede salir al evaporarse; los minerales quedan acumulados en el fondo y eso genera la salinidad.
  • Se han registrado 329 especies de aves, 35 de reptiles y 16 de anfibios, pero no hay peces.

Argentina cuenta con muchas maravillas naturales y algunas de ellas, además de su belleza, tienen características que las hacen únicas. Ese es el caso de la Laguna Mar Chiquita, en Córdoba, que forma parte del Parque Nacional Ansenuza y es el quinto lago salado más grande del mundo.

Se encuentra ubicada en el sur de Mendoza.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el parque volcánico que maravilla a todos los que lo visitan

Esta laguna se originó hace unos 30.000 años, cuando una falla geológica generó un dique natural que impide que sus aguas lleguen al río Paraná, por lo que no tiene ninguna conexión con el mar. Al tratarse de una cuenca cerrada, el agua solo puede salir por evaporación.

Esto explica por qué es salada: el agua que se evapora no lleva minerales, y las sales que aportan los ríos que alimentan la laguna (Dulce, Primero y Segundo) se han ido acumulando en el fondo durante miles de años. Esto le da una salinidad similar a la del Mar Muerto, que permite flotar fácilmente.

mar chiquita cordoba.jpg

Así es la Laguna Mar Chiquita, el quinto lago más grande del mundo

Aunque el tamaño de la Laguna Mar Chiquita varió considerablemente a lo largo del tiempo, en la actualidad tiene unos 6.000 km2 de extensión. Es uno de los mayores atractivos turísticos del noreste de Córdoba, y las localidades cercanas cuentan con una importante infraestructura hotelera para recibir a los visitantes.

La zona también se destaca por su rica biodiversidad. Según datos del Conicet y la Universidad de Córdoba, se han registrado 329 especies de aves, 35 de reptiles, 16 de anfibios y un número todavía no precisado de mamíferos. Forma parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y es hogar de tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo.

En cuanto a la pesca, aunque el pejerrey vive en los ríos afluentes, históricamente no se encontraba en la laguna debido a su alto nivel de salinidad. Recién apareció a fines de la década de 1970. Sin embargo, desde 2009 la concentración de sal supera los 50 gramos por litro, nivel máximo de tolerancia del pejerrey, lo que llevó a su desaparición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las provincias bajo alerta son Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.

Tras el regreso del calor, avanza un frente frío con tormentas hacia Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla

Llama la atención el imponente Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros con aguas cristalinas.

Turismo en Argentina: el pueblo con un paisaje verde exuberante que impacta

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está prácticamente terminado y crecen las expectativas por el anuncio

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está "prácticamente terminado" y crecen las expectativas por el anuncio

Su ubicación frente al Canal Beagle permite ver la localidad chilena de Puerto Williams.

Turismo en Argentina: el pueblo pesquero a orillas del Canal Beagle que es precioso

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Rating Cero

La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.
play

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Mala influencer no relata una historia real, pero toma elementos reconocibles del mundo digital y del mercado ilegal. La producción explora cómo el auge de las redes sociales facilita la promoción de productos falsificados y cómo la presión económica empuja a ciertas personas hacia decisiones extremas.
play

Mala influencer es la serie africana que está entre lo más visto de Netflix: de qué se trata

Su fragancia se caracteriza por una armonía entre lo floral y lo cítrico.

Este es el perfume favorito de Jennifer Lawrence: cuánto sale en Argentina

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.
play

Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix

Thiago Medina mostró su cambio físico. 

Thiago Medina sorprendió al mostrar su cambio físico tras el accidente

Dove Cameron utilizó la camiseta de Boca en el show de Damiano David.

Fanática de Boca: Dove Cameron asistió al show de Damiano David con la camiseta del Xeneize

últimas noticias

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasi"

Hace 22 minutos
Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Hace 31 minutos
play
La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato.

La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Hace 37 minutos
play

La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada"

Hace 45 minutos
El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

Hace 1 hora