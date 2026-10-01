1 de octubre de 2026 Inicio
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"Saben cómo soy": se conoció un video del femicida de Tigre con su "mensaje final"

La Justicia busca a Alejandro Sofía, acusado de asesinar a su pareja, Aixa Mili de 20 años. Tras el crimen, difundió un video en redes y dejó una foto de ambos en la mesa antes de huir.

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El femicida de Aixa había estado preso seis meses y fue liberado hacía dos meses.

El femicida de Aixa había estado preso seis meses y fue liberado hacía dos meses.

El sospechoso del femicidio de Aixa Mili en Tigre grabó un video de despedida antes de escapar. Alejandro Daniel Sofía, con antecedentes por violencia de género y liberado hace apenas dos meses, permanece prófugo mientras la Justicia y la Policía intensifican el operativo de búsqueda. La familia de la víctima denuncia que el ataque fue planificado y cuestiona la liberación del acusado.

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En las últimas horas salió a la luz el video que grabó Alejandro Daniel Sofía y que compartió a través de sus estados de WhatsApp donde le dedicó unas palabras de despedida a sus familiares y allegados. “Saben cómo soy, no sé cómo explicarme. Esto es un saludo para todos, los quiero a todos, a toda la banda. A mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, expresó el sospechoso del crimen de su pareja en Tigre.

“Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mi primo. Tengo una banda de amistades.Los quiero mucho, cuídense, los voy a estar viendo desde arriba seguro”, concluyó dando a entender que tomaría una decisión fatal. Luego del video, el hombre escapó del lugar y permanece prófugo.

Según relató Verónica, la madrastra de la víctima a C5N, antes de escapar el hombre dejó sobre la mesa una foto junto a Aixa. “Fue todo planeado”, expresó, al tiempo que calificó el video grabado por el acusado como una maniobra para desviar la investigación y aseguró que alguien lo ayudó a fugarse.

También cuestionó que Sofía haya estado preso apenas seis meses pese a sus antecedentes por robo y violencia de género, y que haya recuperado la libertad poco antes del crimen.

El testimonio del padre de Aixa, la joven asesinada en Tigre: "Me arruinó la vida"

Antonio Dana, padre de la joven que fue encontrada muerta en su casa de Tigre, dio detalles de cómo fue el momento en que encontró a Aixa ahorcada cuando volvió de trabajar. “Lo único que pido es que se haga justicia, que lo busquen y lo encuentren porque me arruinó la vida”, aseguró.

Si bien al principio se sospechó de un suicidio, la Justicia estableció que la escena pudo haber sido armada para encubrir un crimen. En ese sentido, el hombre explicó que él trabaja de noche como sereno, por lo que el martes a la mañana cuando llegó a su casa encontró a la joven de 20 años muerta.

La publicación que hizo Aixa Dana cuando denunció a Alejandro Sofía por primera vez.

La publicación que hizo Aixa Dana cuando denunció a Alejandro Sofía por primera vez.

“Yo trabajo de noche y cuando llegué a las 8.05 abro la puerta, subo y encuentro a mi hija ahorcada. Al lado había una silla y arriba de la mesa vi una foto de ellos cuando estaban juntos. En la pieza había todo un revuelto de frazadas, ropa interior de ella”, relató en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Al mismo tiempo, reconoció que “de la desesperación, pensaba que todavía estaba viva, y la quise agarrar, abrazar para bajarla y me llené toda de sangre”. “Pedí ayuda a los vecinos, les pedí que rompan la puerta para entrar y me ayuden a sacarla. Vino un vecino que la agarró y la pudo sacar, fueron a buscar a la ambulancia y yo me quedé con ella en el piso. Ella ya estaba toda fría, toda marcada, lastimada”, dio detalles del difícil momento que debió vivir.

Por otra parte, sobre las hipótesis del caso consideró que “todo fue preparado” porque la soga no estaba en su casa. “Yo siempre estaba en contacto con Aixa, siempre me avisaba cuando llegaba a casa o iba a otro lado. Y ayer me avisó cuando llegó hablamos un rato más pero como sabía que se iba a dormir no le escribí más, y al otro día cuando llegué la encontré así”, relató entre lágrimas y aseguró: “Ella era todo para mí. Siempre la cuidé, siempre le di todo, vivía para ella y mi otra hija de 10 años”.

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