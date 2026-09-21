Escalofriante: se conocieron las imágenes del ataque y la huida del femicida de Villa Devoto

Las grabaciones muestran al agresor escapando tras apuñalar a su esposa en su casa del barrio porteño. El crimen quedó registrado en imágenes que forman parte de la investigación judicial.

Las cámaras de seguridad de la casa del horror de Villa Devoto aportaron un registro clave en el femicidio de Romina Calvo . Por primera vez se difundieron las imágenes que muestran la discusión con su esposo, Walter Verón , minutos antes del ataque del 13 de agosto y la huida del agresor.

En la secuencia captada por las cámaras se observa el traslado de ambos por el interior de la vivienda de la calle Pedro Morán y, a las 06.43, la cámara del living capta la discusión. Instantes después, Verón baja las escaleras, en la antesala de la agresión que terminó con la vida de la mujer de 40 años.

“Es decir, el tramo central de la agresión se desarrolló en un lapso extraordinariamente breve y, sin embargo, durante ese reducido intervalo fueron inferidas un total de cincuenta y tres lesiones producidas por un elemento cortante, distribuidas en distintas regiones de su cuerpo, varias de ellas profundas y localizadas en zonas vitales”, expresó el juez del caso, Darío Bonanno.

La autopsia confirmó que Romina Calvo recibió 53 heridas, la mayoría cortopunzantes y concentradas en la parte superior del cuerpo. Varias fueron profundas y afectaron órganos vitales, lo que muestra la brutalidad del ataque que duró varios segundos. El cuchillo usado quedó incorporado como prueba en la causa.

La reconstrucción judicial reveló que fue la hija menor, de 8 años, fue quien despertó a su hermano con un grito desgarrador: “ Papá mató a mamá” y que el joven encontró a su madre desvanecida y llamó al 911 para pedir ayuda.

Walter Verón fue detenido a 200 metros de la casa con una herida en el cuello. El juez Darío Bonanno lo procesó con prisión preventiva por homicidio agravado por violencia de género y suspendió su responsabilidad parental sobre la niña, medida que fue comunicada a la Justicia Civil y a la Defensa Pública de Menores.

Femicidio en Villa devoto: la mató enfrente de sus hijos

La hija de 8 años de Romina María de los Ángeles Calvo escuchó sus gritos y vio en vivo, a través de las cámaras de seguridad de la casa, cómo su padre, Walter Humberto Verón de 56 años, la atacaba con un cuchillo de carnicero. Corrió desesperada a buscar ayuda y alertó a su hermano mayor, de 21, quien llamó al servicio de emergencias.

“La nena escuchó gritos, corrió a ver las pantallas y vio que la mataba en el dormitorio, ahí avisó y llamaron al 911”, expresaron fuentes policiales y agregaron que la menor fue a buscar a su hermano mayor quien realizó el llamado emergencias. “No pudimos hacer nada”, explicó Alberto Crescenti el titular del SAME con respecto a su llegada a la vivienda de Pedro Morán en Villa Devoto.