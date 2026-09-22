Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Esa es la principal hipótesis del equipo de investigación que quedó a cargo de la causa por la muerte de Luis Ismael Pereyra y María Rosa Correa con arma fuego en el barrio Santa Julia. No hay indicios de violencia ni discusión previa.

La casa en la que hallaron los cuerpos de la pareja en Pergamino.

Los cuerpos de Luis Ismael Pereyra, de 85 años, y María Rosa Correa, de 41, fueron encontrados este lunes en su casa del barrio Santa Julia, en Pergamino: ambos presentaban heridas de arma de fuego y el hombre tenía una carta de despedida en el bolsillo, por lo que la principal hipótesis del equipo de investigación es un femicidio seguido de suicidio.

Escalofriante: se conocieron las imágenes del ataque y la huida del femicida de Villa Devoto

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, y por circunstancias que todavía se intentan esclarecer, Pereyra habría efectuado un disparo contra Correa con una escopeta calibre 14, que le provocó la muerte en el acto. Luego, el hombre se habría disparado en la cabeza y también murió en el lugar.

Por el estado en el que fueron encontrados los cuerpos, se estima que las muertes habrían ocurrido entre 24 y 72 horas antes del hallazgo, es decir, entre el viernes y el domingo. En la escena trabajó personal de la Policía Científica y la investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra , de la Fiscalía N°6.

La cuadra donde se encuentra la casa donde hallaron a la pareja sin vida en Pergamino.

Según la información recabada hasta el momento, Correa había comenzado a frecuentar la casa de Pereyra hacía unos dos meses y desde aproximadamente un mes había comenzado a vivir allí.

Como parte de las primeras medidas, el equipo de investigación comenzó a tomar declaración a familiares de Pereyra y Correa y a las primeras personas que llegaron a la vivienda. También se dispuso el traslado de los cuerpos para la realización de las autopsias .

Qué decía la carta manuscrita encontrada en el bolsillo del hombre

El papel que tenía encima Pereyra contenía una explicación sobre la decisión del hombre de quitarse la vida, pero en el escrito no realizó referencias negativas hacia Correa ni mencionó problemas con ella, según publicó Infobae.

Cuántos femicidios hubo en Argentina hasta agosto de 2026

Un nuevo informe reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños en la Argentina. En total, son 169 personas víctimas de violencia de género.

Los datos, provenientes del del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por La Casa del Encuentro, indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En Argentina en 8 meses 169 víctimas fatales de violencia de género

Del 1°/1 al 31/8/2026,hubo 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas,8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. pic.twitter.com/y4sWreQ2OG — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) September 1, 2026

En términos absolutos y a nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, lo que pone de manifiesto fallas en las medidas dictadas y una falta de perspectiva integral en el sistema judicial.