22 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Esa es la principal hipótesis del equipo de investigación que quedó a cargo de la causa por la muerte de Luis Ismael Pereyra y María Rosa Correa con arma fuego en el barrio Santa Julia. No hay indicios de violencia ni discusión previa.

Por
La casa en la que hallaron los cuerpos de la pareja en Pergamino.

La casa en la que hallaron los cuerpos de la pareja en Pergamino.

Canal 4 de Pergamino

Los cuerpos de Luis Ismael Pereyra, de 85 años, y María Rosa Correa, de 41, fueron encontrados este lunes en su casa del barrio Santa Julia, en Pergamino: ambos presentaban heridas de arma de fuego y el hombre tenía una carta de despedida en el bolsillo, por lo que la principal hipótesis del equipo de investigación es un femicidio seguido de suicidio.

Romina Calvo fue asesinada el 13 de agosto de 53 puñaladas por su marido. 
Te puede interesar:

Escalofriante: se conocieron las imágenes del ataque y la huida del femicida de Villa Devoto

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, y por circunstancias que todavía se intentan esclarecer, Pereyra habría efectuado un disparo contra Correa con una escopeta calibre 14, que le provocó la muerte en el acto. Luego, el hombre se habría disparado en la cabeza y también murió en el lugar.

La cuadra donde se encuentra la casa donde hallaron a la pareja sin vida en Pergamino.

La cuadra donde se encuentra la casa donde hallaron a la pareja sin vida en Pergamino.

Por el estado en el que fueron encontrados los cuerpos, se estima que las muertes habrían ocurrido entre 24 y 72 horas antes del hallazgo, es decir, entre el viernes y el domingo. En la escena trabajó personal de la Policía Científica y la investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Pertierra, de la Fiscalía N°6.

Según la información recabada hasta el momento, Correa había comenzado a frecuentar la casa de Pereyra hacía unos dos meses y desde aproximadamente un mes había comenzado a vivir allí.

Como parte de las primeras medidas, el equipo de investigación comenzó a tomar declaración a familiares de Pereyra y Correa y a las primeras personas que llegaron a la vivienda. También se dispuso el traslado de los cuerpos para la realización de las autopsias.

Qué decía la carta manuscrita encontrada en el bolsillo del hombre

El papel que tenía encima Pereyra contenía una explicación sobre la decisión del hombre de quitarse la vida, pero en el escrito no realizó referencias negativas hacia Correa ni mencionó problemas con ella, según publicó Infobae.

Cuántos femicidios hubo en Argentina hasta agosto de 2026

Un nuevo informe reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños en la Argentina. En total, son 169 personas víctimas de violencia de género.

Los datos, provenientes del del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por La Casa del Encuentro, indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En términos absolutos y a nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, lo que pone de manifiesto fallas en las medidas dictadas y una falta de perspectiva integral en el sistema judicial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La marcha que se realizó en Córdoba en pedido de justicia por Agostina Vega.

Caso Agostina Vega: familiares y amigos marcharon en Córdoba en reclamo de justicia

La Justicia avanza en la causa por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. 

Triple femicidio en Florencio Varela: hay un nuevo detenido que estaba encarcelado por otra causa

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Femicidio en San Juan: la aspirante a gendarme asesinada por su pareja estaba embarazada

Naiara Esperanza Coronel, la joven de 20 años.

Femicidio en Santa Fe: imputaron a un hombre por prender fuego a su novia mientras dormía

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Brutal femicidio en San Juan: una aspirante a gendarme fue acuchillada por su pareja

Cristian Pity Álvarez afronta un juicio por homicidio.
play

Piden evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque en la estación de servicio: "No puede permanecer solo"

Rating Cero

Denisse González causó preocupación.
play

El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

Fueron la pareja más polémica entre 1999 y 2008. 

Fue una de las pareja más mediáticas de la farándula y ahora ella ni lo registra: "Perdón, no lo reconocí"

Vero Lozano instó al acosador de Evangelina Anderson a dejar de perseguirla. 

Vero Lozano enfrentó al acosador de Evangelina Anderson: "Nunca más te acerques, nunca más escribas"

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

Ailén Cova mostró uno de sus momentos más íntimos con Alexis Mac Allister: "A horas del.."

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA. 

Habló el hombre denunciado por Homero Pettinato: "Hubiera sido peor si llegaba a pegarle"

Mirtha Legrand permanece internada.

Ángel de Brito preocupó a todos por la salud de Mirtha Legrand: "Es un estado dificilísimo"

últimas noticias

play
Cristian Pity Álvarez afronta un juicio por homicidio.

Piden evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque en la estación de servicio: "No puede permanecer solo"

Hace 11 minutos
La casa en la que hallaron los cuerpos de la pareja en Pergamino.

Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Hace 33 minutos
Chiqui Tapia volvió a sumar una copa al fútbol argentino.

AFA oficializó la Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo y cuántos títulos se jugarán en 2027

Hace 41 minutos
play
Denisse González causó preocupación.

El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

Hace 44 minutos
Fueron la pareja más polémica entre 1999 y 2008. 

Fue una de las pareja más mediáticas de la farándula y ahora ella ni lo registra: "Perdón, no lo reconocí"

Hace 45 minutos