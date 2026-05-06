Ruta del vino y muchas actividades más: así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar

Es un destino perfecto para una escapada con ruta del vino, gastronomía regional, historia y paisajes únicos en los Valles Calchaquíes.

Ruta del vino y muchas actividades más : en pleno corazón de los Valles Calchaquíes se encuentra un pequeño pueblo de apenas 7.200 habitantes que combina historia, naturaleza y una propuesta culinaria única. Así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar.

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Rodeado de montañas imponentes y paisajes áridos, este destino se volvió una opción cada vez más elegida para quienes buscan desconectar y vivir una experiencia distinta en el norte argentino.

Este destino logra algo que pocos destinos consiguen: combinar tranquilidad, cultura, naturaleza y gastronomía en un mismo lugar. Ideal para una escapada de pocos días, este pueblo salteño demuestra que no hace falta ir lejos para vivir una experiencia inolvidable. Además, la influencia de los pueblos originarios, especialmente de los diaguitas, se percibe en cada rincón; desde los restos arqueológicos hasta las tradiciones culturales que aún se celebran.

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Cómo es el pueblo salteño perfecto para hacer una escapada

Ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 160 kilómetros de la ciudad de Salta, Cachi sorprende con su casco histórico bien conservado, calles tranquilas y construcciones de adobe que mantienen viva su identidad colonial.

Uno de los grandes atractivos del lugar es su vínculo con el vino. La región forma parte de la ruta vitivinícola más alta del mundo, donde las condiciones extremas generan vinos con características únicas. Visitar bodegas, degustar varietales y recorrer viñedos en altura se convierte en una experiencia imperdible para los amantes de la enología.

Pero Cachi no es solo vino. La gastronomía local es otro de sus puntos fuertes. Restaurantes y casas de comida ofrecen platos tradicionales como empanadas salteñas, humitas, tamales o locro, junto a dulces regionales como la mazamorra o el cayote. Todo acompañado por productos locales que refuerzan la identidad del destino.

Para quienes buscan aventura, el entorno natural ofrece múltiples opciones. Desde trekking y mountain bike hasta travesías en 4x4, el paisaje invita a explorar. Muy cerca se encuentra el Parque Nacional Los Cardones, un área protegida que impacta por sus extensiones de cardones y vistas abiertas del valle.

Entre los atractivos más curiosos aparece el famoso “ovnipuerto”, una intervención artística conocida como la Estrella de la Esperanza. Ubicado a pocos kilómetros del pueblo, este espacio se convirtió en un punto de interés tanto por su vista panorámica como por las leyendas sobre avistamientos en la zona.