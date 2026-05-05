5 de mayo de 2026 Inicio
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Turismo en Argentina: cómo es el Glaciar Martial que está en Ushuaia y de qué forma podés llegar

Ushuaia es un lugar mítico para todos los viajeros, ya que es aquí donde para muchos comienza o termina el largo viaje por todo el continente.

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Un lugar maravilloso en el fin del mundo

Un lugar maravilloso en el "fin del mundo", Ushuaia.

  • Ushuaia se destaca principalmente por ser la ciudad más austral del mundo, un título que le otorga el apodo de "El Fin del Mundo".
  • Su ubicación estratégica la convierte en la principal puerta de entrada a la Antártida.
  • El Glaciar Martial es uno de los atractivos más emblemáticos y accesibles de Ushuaia.
  • Funciona como una reserva natural que provee la mayor fuente de agua potable para la zona.

Ushuaia se destaca principalmente por ser la ciudad más austral del mundo, un título que le otorga el apodo de "El Fin del Mundo". Su ubicación estratégica la convierte en la principal puerta de entrada a la Antártida, siendo el puerto desde donde parten la mayoría de los cruceros y expediciones científicas hacia el continente blanco. Por eso, es un lugar mítico para todos los viajeros, ya que es aquí donde para muchos comienza o termina el largo viaje por todo el continente.

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Es la única ciudad argentina ubicada al occidente de la Cordillera de los Andes y la única que combina montaña, bosques y mar en un mismo paisaje, situándose a orillas del Canal Beagle.

Debido a su cercanía al polo, vive variaciones extremas en la duración del día. En verano llega a tener más de 18 horas de luz, mientras que en invierno el 21 de junio experimenta la "Noche más Larga" con solo 7 horas de sol. Aquí se encuentra el Glaciar Martial, a continuación te contamos más detalles sobre cómo es y cómo llegar.

Así es el Glaciar Martial de Ushuaia y cómo llegar

El Glaciar Martial es uno de los atractivos más emblemáticos y accesibles de Ushuaia. Ubicado a solo 7 km del centro de la ciudad, funciona como una reserva natural que provee la mayor fuente de agua potable para la zona. Más que un bloque de hielo gigante, hoy es considerado un remanente glaciario o glaciar de circo (con forma de anfiteatro) debido a su retroceso histórico.

glaciar martial

El acceso al área de la base es gratuito y el trayecto desde el centro de la ciudad toma unos 15 minutos. Una vez ubicados en esta ciudad se puede llegar al mismo de tres maneras diferentes:

  • Vehículo (Auto/Taxi/Remis/Uber): Es la opción más común. El camino está asfaltado y termina en un estacionamiento donde comienza el sendero.
  • Transporte Regular: Existen servicios de traslados con horarios fijos (como los que salen de Fadul 58 ) que te llevan a la base y te traen de vuelta.
  • Caminando: Puedes subir a pie desde el centro por la calle Martial, aunque es un ascenso de 7 km que puede ser agotador antes de empezar el trekking real.
marcial

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