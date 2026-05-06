Quién era el jugador de polo que se descompensó en medio de un partido y murió El polista, de 34 años, se desvaneció mientras disputaba un encuentro en la localidad de Cafayate. Por + Seguir en







El jugador de polo tenía 34 años. Redes sociales

El polista Esteban Cun D’Andrea Patrón Costas falleció a sus 34 años, luego de descompensarse mientras disputaba un partido en la localidad de Cafayate. Era muy conocido en el ambiente y su repentina muerte causó conmoción en el mundo del deporte y la provincia.

Según indicó El Tribuno de Salta, Cun –tal y como lo apodaban los amigos- empezó a sentirse mal al finalizar el primer chukker y se desvaneció en el campo de juego. Los presentes le realizaron tareas de reanimación durante 50 minutos y luego fue atendido por el médico, pero no sobrevivió.

El joven estaba casado y tenía una hija. Su muerte también se hizo sentir en el sector político, ya que era el hijo del senador provincial por el departamento Chicoana Esteban D’Andrea.

El joven había hecho un gran recorrido en el ambiente del polo y se lució en competencias nacionales e internacionales. Era protagonista del Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) y muy querido en el circulo deportivo.