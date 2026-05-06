Por qué financiar un auto ya es clave para sostener las ventas en Argentina

Las promociones con tasa 0%, cuotas fijas y créditos prendarios se convirtieron en una herramienta clave para sostener las ventas de 0 km. En un mercado con precios elevados y salarios golpeados, cada vez más compradores necesitan financiamiento para acceder a un vehículo.

Comprar un auto 0 km en Argentina es cada vez más difícil sin financiación. Los altos precios de los vehículos, la pérdida de poder adquisitivo y el contexto económico hicieron que las automotrices dependan cada vez más de créditos, bonificaciones y planes en cuotas para sostener las ventas. Hoy, gran parte de las marcas ofrecen campañas con tasa 0%, financiación parcial o créditos UVA para incentivar operaciones.

En muchos casos, las promociones se transformaron en el principal argumento de venta, incluso por encima del equipamiento o la tecnología del vehículo. Sin olvidarnos también del plan de ahorro, una herramienta “autóctona” que se utiliza mucho en nuestro país para comprar vehículos.

El fenómeno se explica por una combinación de factores . Por un lado, el valor de los autos aumentó fuertemente en los últimos años producto de la inflación, impuestos y costos industriales. Por otro, los salarios quedaron retrasados frente al precio de los 0 km, lo que obliga a financiar una parte importante de la compra.

En ese contexto, las terminales y concesionarias necesitan mantener el volumen de patentamientos para sostener producción, actividad comercial y participación de mercado. Por eso, las campañas de financiación se volvieron una herramienta central.

¿Qué es el quebranto?

Sin embargo, detrás de las promociones también existe un costo financiero que generalmente absorben las propias automotrices. Las llamadas “tasas 0%” suelen implicar un quebranto económico para las marcas, que resignan parte de la rentabilidad para mantener el movimiento del mercado. Ese quebranto suele ser de entre el 10 y 20% del total financiado y en muchos casos también lo paga el comprador dentro del plan al que accede.

Además, la financiación aparece como una forma de evitar una caída más fuerte en las ventas. Según referentes del sector, muchos clientes directamente no podrían comprar un auto sin cuotas. Las pick-ups, SUV y modelos de segmentos medios son algunos de los vehículos donde más se utilizan este tipo de herramientas comerciales, especialmente porque sus valores superan ampliamente el ingreso promedio de la clase media argentina.

En paralelo, las automotrices también buscan evitar acumulación de stock y sostener el ritmo de producción en las fábricas locales, en un escenario donde el mercado todavía muestra señales de volatilidad. Así, en 2026, la financiación dejó de ser un beneficio adicional para transformarse en uno de los pilares fundamentales del negocio automotor argentino.