Por qué la feria de Mataderos es un plan destacado para hacer en Buenos Aires No se trata solo de un mercado de artesanías, sino de un evento cultural masivo donde el gaucho y el ciudadano conviven. Por + Seguir en







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Cada semana la agenda se renueva con diferentes actividades, asegurando que cada visita sea una experiencia distinta.

Cuenta con declaraciones de interés nacional y municipal, destacando su rol como guardiana de la cultura criolla.

Un mercado federal donde artesanos de diversas provincias exponen piezas únicas en cuero, plata y telar.

Históricamente ha recibido a los mayores referentes del folclore, consolidándose como una plataforma de excelencia musical. Ubicada en el límite entre la ciudad y el campo, la Feria de Mataderos se consolida como el punto de encuentro definitivo para quienes buscan sumergirse en la identidad profunda de Argentina sin salir de la Capital Federal. Para quien hace Turismo en CABA y el porteño, visitar Mataderos es realizar un viaje de cientos de kilómetros en apenas unos minutos, conectando con el corazón de las provincias en un entorno cargado de historia y autenticidad.

Este espacio, que nació hace décadas frente al antiguo Mercado Nacional de Hacienda, ha sabido evolucionar hasta convertirse en un museo vivo donde las tradiciones no se exhiben en vitrinas, sino que se bailan, se comen y se cantan. La feria ofrece una experiencia sensorial completa: desde el aroma del asado y las empanadas fritas hasta el sonido de los bombos legüeros que marcan el ritmo de las peñas improvisadas en plena calle.

Cómo es la feria de Mataderos de Buenos Aires y qué atractivo tiene (interior de nota) Feria Mataderos y San Telmo

Con más de tres décadas de historia, la Feria de Mataderos se ha posicionado como un espacio vital para la recuperación y celebración del espíritu de los mercados populares. En este mayo de 2026, continúa siendo un punto de referencia indiscutido, respaldado por múltiples declaraciones de interés nacional y turístico que avalan su importancia cultural.

Lo que define a esta feria no es solo su oferta comercial, sino su capacidad de transformar cada domingo en una fiesta federal donde se encuentran la calidad artesanal, la gastronomía regional y las expresiones artísticas más auténticas de nuestro país.

El predio se organiza en torno a tres pilares fundamentales: su Paseo de Artesanías, donde se ofrecen productos regionales de elaboración manual; su Patio Gastronómico, que es una verdadera ruta de sabores tradicionales; y su imponente escenario central. A través de los años, este último ha sido testigo del paso de leyendas de la música popular como Víctor Heredia y el Chango Spasiuk, manteniendo siempre una programación renovada que invita tanto al vecino como al turista a sumergirse en la identidad argentina.