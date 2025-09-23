Robo en la casa de Pampita: la pista clave de la policía para atrapar a los delincuentes La policía detectó un dato original en uno de los autos que uso la banda de 7 sospechosos en la casa de Barrio Parque. Por







Pampita pidió por los objetos donde tenía grabada a la hija que tuvo con el actor chileno.

A raíz del robo en la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, la policía inició una investigación para dar con los delincuentes, y descubrieron una pista clave: un dominio original en uno de los autos que participó del delito.

Aunque los teléfonos fueron recuperados, los investigadores hicieron el seguimiento de las cámaras de seguridad de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires, y detectaron un dato singular para rastrear a los ladrones.

El episodio duró cerca de 6 horas, y los 7 sospechosos actuaron como teniendo información de que la mediática no iba a estar el viernes en su casa y tampoco iba a regresar. Se había ido al exterior por un compromiso laboral, y al parecer, ellos tenían ese dato.

Se llevaron objetos de lujo y la caja fuerte que pusieron en una minivan de marca Volkswagen Suran preparada exclusivamente para el traslado del botín, con la patente adulterada y otros dos autos.

Uno de ellos tenía un dominio original, lo que permitió a los investigadores seguir los movimientos de sus titulares, averiguar su paradero, si tienen antecedentes, y dar con los integrantes de la banda en forma inminente.