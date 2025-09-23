23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Robo en la casa de Pampita: la pista clave de la policía para atrapar a los delincuentes

La policía detectó un dato original en uno de los autos que uso la banda de 7 sospechosos en la casa de Barrio Parque.

Por
Pampita pidió por los objetos donde tenía grabada a la hija que tuvo con el actor chileno.

Pampita pidió por los objetos donde tenía grabada a la hija que tuvo con el actor chileno.

A raíz del robo en la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, la policía inició una investigación para dar con los delincuentes, y descubrieron una pista clave: un dominio original en uno de los autos que participó del delito.

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.
Te puede interesar:

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

Aunque los teléfonos fueron recuperados, los investigadores hicieron el seguimiento de las cámaras de seguridad de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires, y detectaron un dato singular para rastrear a los ladrones.

El episodio duró cerca de 6 horas, y los 7 sospechosos actuaron como teniendo información de que la mediática no iba a estar el viernes en su casa y tampoco iba a regresar. Se había ido al exterior por un compromiso laboral, y al parecer, ellos tenían ese dato.

Se llevaron objetos de lujo y la caja fuerte que pusieron en una minivan de marca Volkswagen Suran preparada exclusivamente para el traslado del botín, con la patente adulterada y otros dos autos.

Uno de ellos tenía un dominio original, lo que permitió a los investigadores seguir los movimientos de sus titulares, averiguar su paradero, si tienen antecedentes, y dar con los integrantes de la banda en forma inminente.

Cómo recuperaron las fotos y videos de la hija de Pampita

Los 3 teléfonos celulares que le robaron a Pampita fueron encontrados por un remisero en Lanús, junto con la casa de seguridad, a donde lo dejaron los delincuentes. El hombre se enteró de la noticia y llamó al 911 para decir que estaban en su poder.

La conductora aseguró que ahí tenía fotos y videos de su hija con Benjamín Vicuña, Blanca, fallecida en 2012, que ya había preguntado si se podían recuperar pero no iba a poder hacerlo ya que los móviles eran de modelos viejos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Pampita no pudo contener las lágrimas por la emoción de recuperar sus teléfonos.

Pampita recuperó los teléfonos robados y se emocionó en vivo: "No me quedó más nada de mi hija"

Los delincuentes se llevaron dineron efectivo y objetos de valor

Pampita explotó tras el robo en su casa: "¿Cuántas veces dije que no enfocaran la puerta?"

play

Robaron la casa de Pampita mientras estaba de viaje: se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor

Las mujeres solían viajar a trabajar al barrio de Flores en la Ciudad.

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Las mujeres solían viajar a trabajar al barrio de Flores en la Ciudad.

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Rating Cero

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

últimas noticias

Las mujeres solían viajar a trabajar al barrio de Flores en la Ciudad.

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 8 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 19 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 26 minutos
play
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 44 minutos
Uno de los recursos del dispositivo más común es el botón SOS.

Cuáles son las apps y funciones del celular que pueden salvar vidas y cómo instalarlas

Hace 46 minutos