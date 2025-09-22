Robaron la casa de Pampita mientras estaba de viaje: se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor

La modelo está en España por el evento de la Semana de la Moda, que por primera vez en 40 años trasladó su desfile de Nueva York a la Plaza Mayor de Madrid.

Pampita no estaba en su casa de Barrio Parque cuando le desvalijaron la vivienda

La modelo y conductora, Carolina “ Pampita” Ardohain sufrió un robo en si casa de Barrio Parque en las últimas horas, mientras está de viaje en España presenciando el evento de la Semana de la Moda en Madrid.

Los asaltantes ingresaron a la vivienda ubicada en la calle Juez Tedín y lograron llevarse un gran motín: dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. La ausencia de Ardohain del país habría sido aprovechada por los delincuentes para poder ingresar y llevarse las pertenencias.

Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables. Por el momento no difundieron detalles sobre cómo fue violentado el acceso , aunque al ser una zona de las más custodiadas debido a que hay varias embajadas, empezarán la investigación con el registro de las cámaras de seguridad del lugar que permitan identificar a los autores del hecho.

Lo llamativo del hecho es que en la esquina de la casa hay una garita de seguridad y la modelo cuenta con una compañía de seguridad privada en su casa , donde se ha visto en anteriores oportunidades que vigilan no solo el afuera, sino también el interior de la lujosa vivienda.

Según se confirmó, al momento del ilícito, además de la ausencia de Pampita en la casa, ninguno de sus hijos se encontraba allí, ya que estaban con Benjamín Vicuña. “Se llevaron varias cosas, pero llama la atención que hay mucho hermetismo con lo sucedido”, explicó la periodista Pía Shaw en Mañanas Argentinas por C5N . Por su parte , Diego Gabriele amplió información en detallar que al menos dos asaltantes ingresaron forzando una abertura.

Pampita estaba de viaje al momento del robo

La modelo argentina, que deslumbró con sus looks, es una de las embajadoras de la famosa marca de perfumes. Entre los invitados de lujo al evento se destacaron, además, las argentinas como Valeria Mazza y María Becerra.

La modelo argentina, que deslumbró con sus looks, es una de las embajadoras de la famosa marca de perfumes. Entre los invitados de lujo al evento se destacaron, además, las argentinas como Valeria Mazza y María Becerra.

En enero de 2024, la modelo se mudó a esta residencia luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler.

La vivienda en cuestión es una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico.