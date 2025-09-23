El look total black de Lali Espósito: un vestido corto con breteles finos y encaje

Lali Espósito se robó las miradas la semana pasada cuando debutó como jurado en el Festival de cine de San Sebastián. El pasado viernes 19 de septiembre pasó por la alfombra roja durante la gala de inauguración y deslumbró con un sensual y elegante look total black que causó furor en las redes sociales.
La artista, que participa de La Voz Argentina y se encamina a brindar su show musical en el estadio de Vélez, se lució con un elegante vestido negro de Verónica de la Canal, con un diseño corto de satén con breteles finos y encaje tanto en la parte superior del escote como en la parte inferior de la falda.
Lo combinó con unas sandalias de taco alto color negras, un maquillaje con sombras marrones que acentuaban la mirada y los labios pintados con un brillo en tono durazno.
Captura de pantalla 2025-09-23 102010
Su pelo negro lo dejó suelto y peinado con unas ondas para darle movimiento. De esta forma, logró crear un look relajado y moderno, pero a la vez atractivo.
El festival de cine había confirmado como presidente al director español J.A.Bayona (Lo imposible, La sociedad de la nieve), a quien acompañan las directoras Laura Carreira y Gia Coppola, las actrices Zhou Dongyu y Anne-Dominique Toussaint y el actor Mark Strong.
Qué dijo Lali sobre una posible colaboración musical con Tini
En materia musical, Lali está teniendo uno de los mejores momentos de su carrera. Con NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA, disco publicado el pasado 30 de abril de este año, está agotando fechas y shows a más no poder. Sin embargo, en una reciente entrevista con Billboard, le preguntaron por otro tema que causó revuelo en las redes.
Y es que se viralizó una foto de ella junto a Tini Stoessel en un estudio, por lo que le preguntaron si había una futura colaboración entre manos, a lo que contestó: “Voy a confesarles qué pasó ese día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico y nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de mi amigo Stefano y se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón”.
Tini Lali
Captura de pantalla
Cuando fue consultada por una futura canción juntas, Lali dejó las puertas abiertas: “No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema pero no era la canción adecuada”.
Incluso, compartió sobre intentos previos de trabajar en algo con Tini, y reveló: “Yo en su momento le había mandado, creo que era N5 y ella tampoco, en ese momento, lo sintió y somos muy sinceras con ‘Ay, no me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra mándame’. Y, así, sucesivamente. Y el tiempo va pasando... pero no es fácil coincidir. La gente capaz cree que es como una cosa muy simple. Yo soy recontra hincha pelotas aparte, como si no me veo en la canción... y supongo que ella también”.
En ese sentido, si bien existe una buena relación y una comunicación fluida entre ambas artistas, la colaboración no se ha hecho realidad aún debido a la exigencia y búsqueda que tiene cada una.