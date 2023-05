Robo comando en un corralón en Moreno: se llevaron una caja fuerte con una cifra millonaria

De acuerdo se puede ver en las cámaras de seguridad del lugar, tres delincuentes se llevaron una caja fuerte, que según informaron medios locales por la denuncia de los dueños, se trataría de una cifra de $800.000.

Según trascendió, el grupo de delincuentes llegó a bordo de la Toyota Etios y dos autos más de apoyo, un For Focus gris y una Hilux blanca. Allí, los sospechosos actuaron con pasamontañas, chalecos antibalas y armas.

Robo comando en un corralón en Moreno

Además de la cifra millonaria en efectivo, los asaltantes se llevaron del corralón una pistola Bersa calibre 40 con su documentación, perteneciente al dueño del corralón. Tras cometer el golpe, los sospechosos huyeron en dirección a colectora de la Autopista del Oeste en dirección a Capital Federal.

Por el momento, no había detenidos. Se cree que el golpe no fue al azar y que los delincuentes no eran improvisados.

La causa quedó calificada como “robo agravado” y en el caso interviene la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez, a cargo de la fiscal Luisa Pontacorvo, pero según las fuentes judiciales consultadas, las actuaciones pasarían a la UFI N° 7, especializada en entraderas, al mando del ayudante fiscal Maximiliano Gómez.