5 de abril de 2026 Inicio
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El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

Familiares y amigos despidieron al músico tras conocerse los resultados de la autopsia, que confirmó que murió por un grave traumatismo craneal. La investigación avanza con dos detenidos y una causa que apunta a un crimen para encubrir otro delito.

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El último adiós a Mike Dee

El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

En un clima de profundo dolor, los restos de Roberto Alleruzzo, conocido en la escena urbana como “Mike Dee”, fueron velados este fin de semana luego de que se confirmara que falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneal severo. El cuerpo del artista había sido encontrado enterrado en un pozo ciego dentro de su vivienda, en el partido bonaerense de Morón.

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.
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El velatorio se realizó en la Cochería Pache, donde allegados y familiares le dieron el último adiós. Durante la despedida, amigos del músico realizaron distintas intervenciones sobre el féretro, en un gesto cargado de emoción que reflejó el impacto del crimen en su entorno más cercano.

Mientras tanto, la causa judicial continúa en desarrollo y ya cuenta con dos personas detenidas. Ambos están imputados por “robo seguido de homicidio criminis causae”, una figura penal que contempla la prisión perpetua al considerar que el asesinato se cometió para ocultar un delito previo.

Según los resultados de la autopsia, además de la lesión fatal, el cuerpo presentaba otras heridas de distinta consideración, algunas producidas antes de la muerte y otras posteriores. En paralelo, un testigo aportó un dato clave: aseguró haber visto a Alleruzzo dos días antes del hallazgo, con visibles signos de violencia. De acuerdo a su declaración, el propio músico le habría dicho que había sido agredido y asaltado.

Uno de los detenidos, identificado como Joel Ramses Baladán, negó haber sido el autor del crimen, aunque admitió haber estado en la vivienda donde ocurrió el hecho. En su testimonio, sostuvo que al llegar, la víctima ya se encontraba golpeada y que en el lugar también estaba el otro acusado, Pablo García. Ambos, según su versión, solían reunirse allí para consumir drogas.

La investigación también incorporó el relato de una comerciante de la zona, quien aseguró que Baladán se presentó en su kiosco con ropa manchada y consultó sobre productos para quitar sangre. Además, dijo haberlo escuchado hablar con otra persona sobre una golpiza.

En medio de la conmoción, la pareja del músico y madre de sus cuatro hijos lo recordó como una persona dedicada por completo a su carrera artística. “Toda su vida fue la música, siempre estaba grabando. Era un hombre bueno”, expresó. Según contó, en las semanas previas al crimen se había ausentado del hogar para cuidar a su madre, que atravesaba problemas de salud.

El caso, que conmociona a Morón y al ambiente del rap local, sigue bajo investigación mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar con precisión cómo ocurrió el asesinato.

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