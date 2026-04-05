¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

Muna Pauls, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, sorprendió al mostrarse junto a un joven en redes sociales. Tras meses de mantener un bajo perfil, la artista compartió una foto con su novio y acompañó la publicación con un mensaje lleno de ternura: “Mi amor, amor, amor. Te amo”. El posteo rápidamente se llenó de likes y de corazones.
La joven de 17 años decidió vivir el amor y lejos de esconder la cara de su amado, se mostró junto a él muy sonriente. "Hermosos", "Nos creció la niña gente.. Ya tiene novio", "Muna enamorada y hermosa" y “Más lindos no pueden ser”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la parejita.
Una de las razones por la que Muna no mostraba la cara de su chico según contó en mayo, era porque estaba en pareja con su vecino. Luego se sinceró y contó cómo vive esa relación: “Va increíble, mejor de lo que imaginaba. Llevamos cinco meses y parece toda una vida”, expresó.
Además, explicó que no se mostraba junto al joven porque él mismo le pidió mantener su mundo reservado del ojo público. “Yo soy muy abierta y él es todo lo contrario, más reservado y de perfil bajo. A mí me gusta compartir lo que siento, pero respeto su elección de mantener su espacio. No hace falta mostrar todo para que sea real, lo nuestro existe y con eso alcanza. Igual, quién sabe… algún día lo van a conocer”. Y llegó la hora a través del reciente posteo.