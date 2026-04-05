¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls sorprendió al mostrarse junto a un joven en redes sociales. Tras meses de mantener un bajo perfil, la artista compartió una foto con su pareja y acompañó la publicación con un mensaje lleno de ternura: “Mi amor, amor, amor. Te amo”. El posteo rápidamente se llenó de likes y corazones. + Seguir en







La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo.

Muna Pauls, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, sorprendió al mostrarse junto a un joven en redes sociales. Tras meses de mantener un bajo perfil, la artista compartió una foto con su novio y acompañó la publicación con un mensaje lleno de ternura: “Mi amor, amor, amor. Te amo”. El posteo rápidamente se llenó de likes y de corazones.

La joven de 17 años decidió vivir el amor y lejos de esconder la cara de su amado, se mostró junto a él muy sonriente. "Hermosos", "Nos creció la niña gente.. Ya tiene novio", "Muna enamorada y hermosa" y “Más lindos no pueden ser”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la parejita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MUNA (@munapaulscherri) Una de las razones por la que Muna no mostraba la cara de su chico según contó en mayo, era porque estaba en pareja con su vecino. Luego se sinceró y contó cómo vive esa relación: “Va increíble, mejor de lo que imaginaba. Llevamos cinco meses y parece toda una vida”, expresó.

Además, explicó que no se mostraba junto al joven porque él mismo le pidió mantener su mundo reservado del ojo público. “Yo soy muy abierta y él es todo lo contrario, más reservado y de perfil bajo. A mí me gusta compartir lo que siento, pero respeto su elección de mantener su espacio. No hace falta mostrar todo para que sea real, lo nuestro existe y con eso alcanza. Igual, quién sabe… algún día lo van a conocer”. Y llegó la hora a través del reciente posteo.