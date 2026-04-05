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"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

La panelista contó detalles de su intimidad y cómo, tras varios años en pareja, mantiene viva la pasión. "Era medio baratón", confesó en relación a un disfraz que usó para sorprender a su marido.

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

Mica Viciconte reveló detalles de su intimidad y cómo, tras varios años en pareja, mantiene viva la pasión. Entre risas con colegas confesó que se ha llegado a disfrazar para sorprender a su pareja, Fabián Cubero y que incluso ella le ha pedido que "se ponga un elefantito" para "probar cosas nuevas".

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.
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En las parejas que llevan varios años juntas, es común que el aburrimiento y la rutina terminen extinguiendo la llama que alguna vez provocó un incendio. Por eso, muchas veces se busca incorporar pequeños gestos o juegos de seducción que ayuden a mantener encendida la pasión. La espontaneidad, el humor y la capacidad de sorprender al otro son recursos que fortalecen el vínculo y evitan que la relación caiga en la monotonía, o pueden producir todo lo contrario.

En este sentido, la panelista confesó que se animó a disfrazarse para sorprender al Poroto Cubero. "Me sentía un choripán, te lo juro. Me hice dos colitas y con un chupetín en la mano", contó en La Jugada en el streaming de Telefé. Asimismo reveló que tiene un cajón gigante lleno de disfraces. "Desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras", detalló.

La situación que preparó para su pareja incluyó un despliegue que no salió del todo bien. Mientras él esperaba sentado en el sillón, ella se preparaba: "Esa vez fue la última. O sea, debut y despedida con los disfraces sexys. Este de porrista era medio baratón", explicó avergonzada ya que el disfraz se lo compró su propia pareja

Mica reflexionó sobre estar en pareja tantos años y cómo animarse a probar cosas nuevas —como un disfraz, una dinámica distinta o simplemente un detalle inesperado— puede convertirse en una forma divertida de renovar la complicidad. "Me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco. Yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas", reveló.

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