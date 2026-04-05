Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses Los hombres de entre 17 y 45 años deberán solicitar un permiso formal a las Fuerzas Armadas si quieren abandonar el territorio alemán por más tiempo. La medida forma parte de la nueva Ley de Servicio Militar y busca llevar un registro confiable de las ausencias prolongadas de ciudadanos en edad de servicio. Por + Seguir en







Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

El gobierno alemán implementará un nuevo control sobre las salidas prolongadas del país. La reforma establece que los hombres de entre 17 y 45 años deberán solicitar un permiso formal a las Fuerzas Armadas si desean permanecer fuera del territorio por más de tres meses. Según lo informado, en principio ninguna solicitud será denegada, pero el trámite será obligatorio y busca mantener un registro de quienes se ausenten por períodos largos.

El cambio se enmarca en una política de mayor supervisión sobre la movilidad de ciudadanos en edad militar, con el objetivo de garantizar disponibilidad y organización en caso de necesidad como parte de la nueva Ley de Servicio Militar, vigente desde el 1 de enero. Su objetivo es fortalecer la defensa frente a la amenaza rusa y aumentar el número de soldados activos: de 180.000 actuales a 260.000 en 2035.

Angela Merkel - EPA EPA Los hombres entre 17 y 45 años en Alemania necesitan pedir permiso si quieren estar fuera del país más de tres meses. Todavía no se sabe qué requisitos habrá para que aprueben esas solicitudes. En los años 90 Alemania redujo sus Fuerzas Armadas tras el fin de la Guerra Fría, y en 2011 se eliminó el servicio militar obligatorio bajo el gobierno de Angela Merkel. Ahora, con este nuevo reglamento, se intenta reforzar el sistema militar y tener más control sobre la disponibilidad de los ciudadanos en edad de servicio.

Servicio Militar de Alemania Antes, los alemanes solo tenían que avisar si iban a estar mucho tiempo fuera del país en caso de defensa nacional o movilización. Ahora, el Parlamento aprobó un servicio militar voluntario: todos los jóvenes de 18 años recibirán una invitación para sumarse al ejército. Desde julio de 2027, además, deberán pasar una evaluación para ver si son aptos en caso de guerra. Las mujeres pueden ofrecerse como voluntarias, pero la Constitución impide que se las obligue.