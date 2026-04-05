5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Los hombres de entre 17 y 45 años deberán solicitar un permiso formal a las Fuerzas Armadas si quieren abandonar el territorio alemán por más tiempo. La medida forma parte de la nueva Ley de Servicio Militar y busca llevar un registro confiable de las ausencias prolongadas de ciudadanos en edad de servicio.

Por
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

El gobierno alemán implementará un nuevo control sobre las salidas prolongadas del país. La reforma establece que los hombres de entre 17 y 45 años deberán solicitar un permiso formal a las Fuerzas Armadas si desean permanecer fuera del territorio por más de tres meses. Según lo informado, en principio ninguna solicitud será denegada, pero el trámite será obligatorio y busca mantener un registro de quienes se ausenten por períodos largos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Te puede interesar:

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

El cambio se enmarca en una política de mayor supervisión sobre la movilidad de ciudadanos en edad militar, con el objetivo de garantizar disponibilidad y organización en caso de necesidad como parte de la nueva Ley de Servicio Militar, vigente desde el 1 de enero. Su objetivo es fortalecer la defensa frente a la amenaza rusa y aumentar el número de soldados activos: de 180.000 actuales a 260.000 en 2035.

Angela Merkel - EPA

Los hombres entre 17 y 45 años en Alemania necesitan pedir permiso si quieren estar fuera del país más de tres meses. Todavía no se sabe qué requisitos habrá para que aprueben esas solicitudes. En los años 90 Alemania redujo sus Fuerzas Armadas tras el fin de la Guerra Fría, y en 2011 se eliminó el servicio militar obligatorio bajo el gobierno de Angela Merkel. Ahora, con este nuevo reglamento, se intenta reforzar el sistema militar y tener más control sobre la disponibilidad de los ciudadanos en edad de servicio.

Servicio Militar de Alemania

Antes, los alemanes solo tenían que avisar si iban a estar mucho tiempo fuera del país en caso de defensa nacional o movilización. Ahora, el Parlamento aprobó un servicio militar voluntario: todos los jóvenes de 18 años recibirán una invitación para sumarse al ejército. Desde julio de 2027, además, deberán pasar una evaluación para ver si son aptos en caso de guerra. Las mujeres pueden ofrecerse como voluntarias, pero la Constitución impide que se las obligue.

Por ahora, la norma no establece castigos si alguien no cumple con la obligación de pedir permiso. Se trata más bien de un requisito administrativo para llevar un registro de las ausencias prolongadas, aunque en el futuro podrían definirse sanciones o controles más claros.

Noticias relacionadas

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

Así quedó el auto después de atropellas a 15 personas.

Pánico en Estados Unidos: un conductor borracho atropelló a 15 personas en una celebración oriental

Donald Trump publicó un enigmático mensaje en su red Truth Social.

Trump afirma que podría acordar con Irán "este mismo lunes", pero igual vuelve a lanzar fuertes amenazas

Donald Trump y Mojtaba Khamenei.

EEUU anunció el rescate de uno de los pilotos derribados, pero Irán lo desmintió: "Fracasaron por completo"

Dura respuesta de Irán al ultimátum de Estados Unidos: Las puertas del infierno se abrirán para ustedes

Dura respuesta de Irán al ultimátum de Estados Unidos: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Hace 34 minutos
Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 52 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 54 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 1 hora
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 1 hora