5 de abril de 2026 Inicio
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Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

El piloto neerlandés de F1 reconoció el talento del capitán de la Selección argentina y recordó su asistencia a Nahuel Molina en los cuartos de final de la última Copa del Mundo.

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Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen y Lionel Messi.

El piloto neerlandés de F1 elogió al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y recordó su desempeño durante los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 cuando Argentina derrotó a Países Bajos por un penal. Para Max Verstappen, la capacidad del futbolista argentino que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, es irrefrenable.

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"Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol", señaló el deportista y remarcó: "Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad".

Verstappen ejemplificó: "Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, Simplemente, no puedes defender eso". El piloto de Red Bull se refirió a la asistencia de Messi al lateral derecho Nahuel Molina que abrió el marcador en ese partido.

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Verstappen ya se había pronunciado sobre el 10 de la Selección en 2022, al ser consultado si prefería a Messi o a Cristiano Ronaldo y concluyó: "Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma".

El historial de Argentina vs. Países Bajos

El partido con Países Bajos en la última Copa del Mundo terminó 2 a 2 y el Dibu Martínez tuvo un rol clave para ganar por penales 3 a 4. Aún así, los cruces con el conjunto neerlandés son un clásico de las Copas del Mundo desde 1974 con la goleada para la Naranja Mecánica 4 a 0 ante la Albiceleste. En el siguiente, el triunfo fue para Argentina 3 a 1. Dos décadas más tarde en Francia, triunfó el equipo europeo 2 a 1, pero el conjunto sudamericano tuvo su revancha en 2014 cuando pasó por penales a la final.

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En 2014, fue el arquero Chiquito Romero quien resguardó el arco albiceleste. "Esta noche te convertís en héroe", le había asegurado el entonces jugador Javier Mascherano antes de la ronda de penales. Romero atajó dos de cinco y Argentina se ganó su lugar en el último partido de esa edición del Mundial.

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