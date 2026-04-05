Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo" El piloto neerlandés de F1 reconoció el talento del capitán de la Selección argentina y recordó su asistencia a Nahuel Molina en los cuartos de final de la última Copa del Mundo. Por + Seguir en







Max Verstappen y Lionel Messi.

El piloto neerlandés de F1 elogió al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y recordó su desempeño durante los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 cuando Argentina derrotó a Países Bajos por un penal. Para Max Verstappen, la capacidad del futbolista argentino que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, es irrefrenable.

"Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol", señaló el deportista y remarcó: "Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad".

Verstappen ejemplificó: "Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, Simplemente, no puedes defender eso". El piloto de Red Bull se refirió a la asistencia de Messi al lateral derecho Nahuel Molina que abrió el marcador en ese partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040855673089527817&partner=&hide_thread=false Seguro que no se esperaban ver a Verstappen hablando de Messi un fin de semana sin carreras...y acordándose del pase que metió vs Holanda en el mundial.



PD: Si Max dice Holanda y no países bajos, es Holanda y punto pic.twitter.com/Rcxseq0mk8 — El Mejor del Resto (@elmejordelresto) April 5, 2026 Verstappen ya se había pronunciado sobre el 10 de la Selección en 2022, al ser consultado si prefería a Messi o a Cristiano Ronaldo y concluyó: "Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma".

El historial de Argentina vs. Países Bajos El partido con Países Bajos en la última Copa del Mundo terminó 2 a 2 y el Dibu Martínez tuvo un rol clave para ganar por penales 3 a 4. Aún así, los cruces con el conjunto neerlandés son un clásico de las Copas del Mundo desde 1974 con la goleada para la Naranja Mecánica 4 a 0 ante la Albiceleste. En el siguiente, el triunfo fue para Argentina 3 a 1. Dos décadas más tarde en Francia, triunfó el equipo europeo 2 a 1, pero el conjunto sudamericano tuvo su revancha en 2014 cuando pasó por penales a la final.