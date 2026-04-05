Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía El conductor, de 27 años, tenía más del triple de alcohol en sangre permitido. La víctima, de 15 años, sufrió heridas, pero se encuentra fuera de peligro. Por + Seguir en







Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía

Un violento siniestro vial ocurrido en la madrugada del sábado sacudió a la localidad salteña de Metán, cuando un automovilista ebrio perdió el control de su vehículo, se incrustó en una vivienda y atropelló a una adolescente que dormía en su habitación.

El hecho se registró alrededor de las 2:00 en la intersección de Rivadavia y Santa Fe, en el barrio Nuevo Hogar. Por causas que aún se investigan, el conductor de un Renault 18 terminó impactando contra el lateral de la casa y atravesó parte de la estructura, generando importantes destrozos.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el vehículo circulaba a alta velocidad y, presuntamente, participaba de maniobras imprudentes en la zona. “El impacto fue muy fuerte, rompió la pared y causó daños importantes. Por suerte estamos bien”, expresó la madre de la menor afectada, quien también advirtió que el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol.

Como consecuencia del choque, la adolescente de 15 años quedó atrapada entre una de las puertas del automóvil y el acceso a su dormitorio. Personal de emergencia la asistió en el lugar y luego fue trasladada al Hospital del Carmen, donde constataron que presentaba lesiones en uno de sus brazos, aunque su estado no reviste gravedad.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron el momento posterior al impacto: el conductor salió por una de las ventanillas del rodado e intentó huir a pie. Sin embargo, fue interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras.

El hombre, de 27 años, aseguró que el episodio se produjo por un desperfecto mecánico, aunque el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,55 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite legal. Tras su detención, fue trasladado a la Comisaría N.º 1 de Metán. La fiscalía interviniente dispuso el secuestro del vehículo y ordenó una serie de pericias para determinar con precisión cómo se produjo el hecho. La investigación busca establecer las responsabilidades en un episodio que, por sus características, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2040770481066831897&partner=&hide_thread=false [POLICIALES] En Salta, chocó contra una casa, atropelló a un adolescente que quedó atrapado y se escapó corriendo: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre. https://t.co/cwTORpySi0 pic.twitter.com/GeaOxhwbqW — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 5, 2026