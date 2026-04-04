Crimen del rapero en Morón: qué revelaron los resultados de la autopsia

Por la mañana, el artista de Zona Oeste fue despedido por familiares y amigos en una sentida ceremonia en la cochería Pache, ubicada en la avenida Eva Perón 1122, frente al cementerio municipal. En tanto, el fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5 de Morón, recibió el adelanto del informe forense y confirmó el macabro hallazgo: la causa del deceso fue un “traumatismo encéfalo craneal grave".
Según informó el medio local Primer Plano Online, el cadáver del músico tenía también otras heridas menores, algunas producidas en vida y otras post mortem. Eso, en principio, corroboraría los dichos de un testigo en la causa, que declaró haberse cruzado el martes por la tarde con Alleruzzo, al que vio ensangrentado. “Éste me pegó y me robó el celular”, fue lo que le habría dicho la víctima.
Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del rapero en Morón
Mientras velaban al rapero Roberto Martín Alleruzzo, quien fue encontrado muerto y enterrado en su casa del partido bonaerense de Morón, la Policía Bonaerense detuvo al segundo sospechoso, que era buscado desde el jueves: pactó su entrega en la esquina de Mitre y Belgrano, y fue trasladado a la comisaría 1ª del distrito para que sea indagado este domingo.
Los sospechosos enfrentan una acusación grave: el fiscal Oviedo le imputa robo seguido de homicidio criminis causae, es decir, matar para ocultar un delito previo. La pena en expectativa que tiene esa calificación es la de perpetua.