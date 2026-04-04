Crimen del rapero en Morón: qué revelaron los resultados de la autopsia Roberto Alleruzzo tenía 58 años y fue encontrado enterrado en el patio de su vivienda. En el marco de la causa, hay dos hombres detenidos e imputados por el delito de homicidio. Por + Seguir en







Roberto Alleruzzo, conocido como Tito o Mike Dee, tenía 58 años.

El crimen de Roberto Martín Alleruzzo, más conocido como Mike Dee o Tito, continúa conmocionando a Morón. Tras ser hallado sin vida enterrado en el patio de su casa, la Justicia ya tiene en su poder los resultados preliminares de la autopsia del rapero de 58 años, luego de avanzar en la investigación y ordenar la captura de dos sospechosos.

Por la mañana, el artista de Zona Oeste fue despedido por familiares y amigos en una sentida ceremonia en la cochería Pache, ubicada en la avenida Eva Perón 1122, frente al cementerio municipal. En tanto, el fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5 de Morón, recibió el adelanto del informe forense y confirmó el macabro hallazgo: la causa del deceso fue un “traumatismo encéfalo craneal grave".

Según informó el medio local Primer Plano Online, el cadáver del músico tenía también otras heridas menores, algunas producidas en vida y otras post mortem. Eso, en principio, corroboraría los dichos de un testigo en la causa, que declaró haberse cruzado el martes por la tarde con Alleruzzo, al que vio ensangrentado. “Éste me pegó y me robó el celular”, fue lo que le habría dicho la víctima.

Detenidos crimen Mike Dee Moron Pablo García, sospechoso de ser el autor material del crimen, y Joel Ramses Baladán son los dos detenidos por la causa. Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del rapero en Morón Mientras velaban al rapero Roberto Martín Alleruzzo, quien fue encontrado muerto y enterrado en su casa del partido bonaerense de Morón, la Policía Bonaerense detuvo al segundo sospechoso, que era buscado desde el jueves: pactó su entrega en la esquina de Mitre y Belgrano, y fue trasladado a la comisaría 1ª del distrito para que sea indagado este domingo.

De esta manera, ya son dos los detenidos en la causa: el primero fue Joel Ramsés Baladan, de 29 años, quien permanece alojado en la Comisaría 4a. Aunque ambos están imputados por el delito de homicidio, Baladan declaró ante los efectivos y señaló a García como el autor material del crimen de Mike Dee, pese a que se ubicó en todo momento en el lugar de los hechos.

Los sospechosos enfrentan una acusación grave: el fiscal Oviedo le imputa robo seguido de homicidio criminis causae, es decir, matar para ocultar un delito previo. La pena en expectativa que tiene esa calificación es la de perpetua.