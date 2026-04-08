8 de abril de 2026 Inicio
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Ritual de iniciación en el hockey: la madre de una acusada por abuso sexual definió lo sucedido como "un juego"

Luego de que la denunciante rompiera el silencio, la madre de una de las jugadoras imputadas aseguró que "jamás hubo abuso sexual" y que "la causa es producto de una falsedad".

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El club Alemán de Mendoza en la mira por un ritual de iniciación.

El club Alemán de Mendoza en la mira por un ritual de iniciación.

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La mujer aseguró que "jamás hubo abuso sexual". "Las pruebas periciales lo demuestran y la causa es producto de una falsedad", concluyó en el canal de streaming Infobae en Vivo sin revelar su identidad. Por el hecho están imputadas diez jugadoras de Primera en el marco de una causa iniciada en abril de 2023.

Las declaraciones tienen lugar después de que la denunciante rompiera el silencio en Telenoche y contara qué vivió en el vestuario del club después de jugar un partido junto a sus compañeras de Primera. La joven creía que le "iban a teñir el pelo nada más" junto a otras cinco chicas que también habían debutado.

La denunciante relató este martes: "Me hacían todo tipo de comentarios. Principalmente, eran más los tocamientos. Me tocaban el cuerpo con diferentes mezclas. Me obligaron a decir ‘gol’ y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y me metieron una morcilla dentro de la calza y de la bombacha".

"Eso no es cierto. Hubo objetos en los juegos, pero nunca se usaron de manera aberrante ni humillante. Todo está fuera de contexto", negó la madre de una de las jugadoras presentes en ese vestuario al ser consultada por la morcilla y puntualizó: "El único problema que planteó la denunciante al principio fue que no le gustó ser filmada".

Ante la insistencia de la prensa en torno a la presencia de una morcilla en el vestuario, la mujer fue tajante: "El objeto en sí no significa nada. Lo que importa es el uso, y acá no se hizo nada fuera de lugar".

La madre acusó a la querella de querer cobrar "cien millones de pesos" y ser conocidos por "impulsar causas en la prensa sin fundamentos legales". "Han incluido hasta un viaje de estudios a Europa dentro de su reclamo", advirtió.

El testimonio de la denunciante sobre lo ocurrido en el club Alemán de Mendoza

La joven detalló que le dijeron que tenía que sacarse el top y que, junto a todas las debutantes presentes, se pusieron "unos papeles" para taparse los pezones. Como tenía los ojos vendados no veía qué estaban haciendo las 10 adultas que la rodeaban.

"Cuando me sacaron la venda, me di cuenta de que me estaban filmando, nos estaban filmando, y les pedí que no lo hagan. Me dijeron que dejara de joder, que éramos solo mujeres. A mí se me veía todo", lamentó.

La denunciante reconoció que no le "salía" decir que quería irse. "En ese momento tenía 16 años y estaba rodeada de diez adultas a las cuales yo siempre admiré. No entendía lo que me estaban haciendo, no entendía por qué se estaban riendo, se burlaban", describió y aseguró que estaban "encerradas" en el baño.

Embed - HOCKEY, RITUAL Y DENUNCIA DE ABUSO | TELENOCHE DEL 07/04/26

El equipo le había pedido un "pacto de silencio" sobre lo ocurrido en el vestuario, pero la adolescente lo rompió para contárselo a su madre que la vio "muy angustiada" después del partido. La familia habló con los dirigentes del club y con el entrenador, pero decidieron seguir el camino legal.

"Les comentamos que esto era un delito porque no podían tocar las partes íntimas de ninguna persona ni utilizar elementos de ningún tipo, pero no tuvimos respuesta", apuntó la madre de la denunciante.

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